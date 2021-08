Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin Rahimahullah

Soal:

Apa hukum pergi ke tukang sihir, orang pintar, peramal dan sejenisnya?

Jawab:

Hukum pergi menemui mereka adalah haram, tidak halal pergi kepada mereka dan tidak ada kebaikan pada mereka. Allah Ta’ala berfirman,

وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى

“Dan tidak akan menang tukang sihir itu, dari mana saja ia datang” (QS. Thaha: 69).

Dan peramal adalah para pendusta, karena apa yang mereka kabarkan berasal dari setan yang mencuri berita dari langit dan mengabarkannya kepada para peramal tersebut. Kemudian para setan tersebut mencampur-adukkan berita dari langit dengan kebohongan yang banyak, hingga 100 kebohongan. Bahkan bisa lebih banyak dari itu atau lebih sedikit. Adanya kebohongan pada mereka inilah yang menjadi salah satu sebab tidak boleh mendatangi mereka

Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,

من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد

“Barang siapa mendatangi peramal dan membenarkan apa yang mereka katakan, maka orang tersebut telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad (Al-Qur’an)” (HR. Ahmad no. 9536, Abu Daud no. 3904, Tirmidzi no. 135, disahihkan oleh Al Albani dalam Shahih Al Jami’ no. 5939).

Berdasar sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam, jika seseorang membenarkan perkataan peramal dapat dikatakan tindakan kekufuran karena orang tersebut (yang mendatangi dan membenarkan) telah mendustakan firman Allah Ta’ala,

قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ

“Katakanlah, ‘Tidak ada seorang pun di langit dan bumi yang mengetahui hal gaib kecuali Allah’“(QS. An-Naml: 65).

***

Referensi:

Kitab Fatawa Nuur ‘Ala Ad-Darb Syaikh Utsaimin Rahimahullahu, juz 4 halaman 2.

Selesai diterjemahkan: 8 Muharram 1443 H.

Diterjemahkan oleh: Dimas Setiaji

Artikel: Muslim.or.id

🔍 Berbakti Pada Suami, Tata Cara Wudhu Rasulullah, Hukum Baca Alquran Di Hp, Sholat Qobla Dan Ba Da