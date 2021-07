Hukum Mengumumkan Kematian Seseorang

Ketika ada yang meninggal dari kaum Muslimin, terkadang kematiannya diumumkan kepada banyak orang. Ini disebut dengan an na’yu. Bagaimana hukum an na’yu dalam Islam?

Definisi an na’yu

An na’yu artinya mengumumkan kematian seseorang. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Atsir, beliau mengatakan:

نعى الميت إذا أذاع موته ، وأخبر به ، وإذا ندبه

“na’al mayyit artinya diumumkan kematiannya, dikabarkan kepada orang-orang dan memotivasi orang-orang untuk bertakziyah” (An Nihayah fi Gharibil Hadits, 5/85).

Umumnya, an na’yu disertai dengan nida’ (panggilan dengan suara yang keras). Oleh karena itu At Tirmidzi mendefinisikan an na’yu:

والنعي عندهم أن ينادى في الناس أن فلاناً مات ليشهدوا جنازته

“An na’yu menurut para ulama adalah mengumumkan dengan suarat yang keras kepada orang-orang bahwa si fulan telah meninggal dan diajak untuk menghadiri pemakamannya” (Jami’ At Tirmidzi, hal. 239).

Hukum an na’yu

An na’yu ada yang tercela dan ada yang dibolehkan. Para ulama merinci antara an na’yu yang disertai nida‘ (panggilan dengan suara keras) dengan tanpa disertai nida’.

An na’yu jika disertai nida’

Ulama empat madzhab sepakat bahwa an na’yu jika disertai nida’ hukumnya makruh dan merupakan perbuatan yang tercela, walaupun mereka khilaf dalam rinciannya. Di antara dalilnya adalah perkataan Hudzaifah Ibnul Yaman radhiallahu’anhuma, beliau berkata:

إذا مِتُّ فلا تُؤذِنوا بي؛ إنِّي أخافُ أن يكون نَعْيًا؛ فإنِّي سَمِعْتُ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم يَنْهَى عن النَّعْيِ

“Jika aku meninggal maka janganlah kalian mengganggu aku (dengan mengumumkan kematianku), karean aku khawatir itu termasuk na’yu. Aku mendengar Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam melarang an na’yu” (HR. At Tirmidzi no.986, Ibnu Majah no.1476, Ahmad no. 23502, dihasankan Al Albani dalam Shahih At Tirmidzi).

Dan alasan terlarangnya an na’yu adalah karena menyerupai perbuatan orang-orang Jahiliyah terdahulu. Sedangkan Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam bersabda:

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

“Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum maka ia bagian dari kaum itu” (HR. Abu Daud 4033, Ahmad 5232, dishahihkan Al Albani dalam Irwaul Ghalil 1269).

Bagaimana bentuk an na’yu yang dilakukan oleh orang-orang Jahiliyah terdahulu? Yaitu an na’yu yang disertai nida’ (seruan dengan suara keras), tanwih (memuji-muji berlebihan) dan tafkhim (membesar-besarkan nama si mayit). Sebagaimana dijelaskan Ibnu Abidin, ulama Hanafiyah, beliau berkata:

وكره بعضهم أن ينادى عليه في الأزقة والأسواق لأنه يشبه نعي الجاهلية والأصح أنه لا يكره إذا لم يكن معه تنويه بذكره وتفخيم

“Sebagian ulama memakruhkan an na’yu, jika disertai dengan seruan yang keras di gang-gang dan di pasar-pasar. Karena ini menyerupai perbuatan kaum Jahiliyah. Namun yang lebih tepat, an na’yu tidak dimakruhkan jika tidak disertai tanwih (memuji-muji berlebihan) terhadap mayit dan tafkhim (membesar-besarkan nama si mayit)” (Hasyiah Ibnu Abidin, 2/239).

An Nawawi, ulama besar Syafi’iyah, mengatakan:

اِسْتِحْبَاب الإِعْلام بِالْمَيِّتِ لا عَلَى صُورَة نَعْي الْجَاهِلِيَّة , بَلْ مُجَرَّد إِعْلَام للصَّلَاة عَلَيْهِ وَتَشْيِيعه وَقَضَاء حَقّه فِي ذَلِكَ , وَاَلَّذِي جَاءَ مِنْ النَّهْي عَنْ النَّعْي لَيْسَ الْمُرَاد بِهِ هَذَا , وَإِنَّمَا الْمُرَاد نَعْي الْجَاهِلِيَّة الْمُشْتَمِل عَلَى ذِكْر الْمَفَاخِر وَغَيْرهَا

“Dianjurkan mengumumkan kematian jika bukan dengan cara ala kaum Jahiliyah. Namun sekedar mengumumkan agar bisa menghadiri shalat jenazah, memberitahukan info kepada orang lain, dan untuk menunaikan hak mayit. An na’yu yang dilarang oleh Nabi bukanlah an na’yu dengan tujuan ini, namun an na’yu ala kaum Jahiliyah yang disertai dengan menyebutkan pujian-pujian berlebihan terhadap mayit dan menyebutkan perkara lainnya” (Syarah Shahih Muslim, 7/21).

Ringkasnya, sebagian ulama memakruhkan an na’yu secara mutlak jika disertai nida’. Dan sebagian ulama merinci, bahwa yang makruh adalah jika disertai tanwih (memuji-muji berlebihan) dan tafkhim (membesar-besarkan nama si mayit).

Yang rajih adalah pendapat kedua, bahwa boleh an na’yu disertai nida’ jika tidak disertai tamwih dan tafkhim. Syaikh Abdul Aziz bin Baz ketika ditanya: “bolehkan mengumumkan kematian seseorang di koran?”. Beliau menjawab:

لا نعلم فيه شيئًا، من باب الخبر

“Kami memandang perbuatan tersebut tidak mengapa. Karena perbuatan demikian termasuk kebaikan” (Masail Al Imam Ibni Baz, no. 295, hal. 108).

Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin mengatakan:

الإعلان عن موت الميت : فإن كان لمصلحة مثل أن يكون الميت واسع المعاملة مع الناس بين أخذ وإعطاء ، وأعلن موته لعل أحداً يكون له حق عليه فيقضى أو نحو ذلك : فلا بأس

“Mengumumkan kematian seseorang yang sudah meninggal, jika dilakukan untuk suatu maslahat, semisal jika si mayit tersebut muamalahnya luas di tengah masyarakat, sering melakukan transaksi, lalu diumumkan kematiannya karena bisa jadi ada seseorang yang haknya belum ditunaikan oleh si mayit, sehingga dengan diumumkan, hak tersebut bisa ditunaikan. Atau maslahat yang semisalnya, ini hukumnya tidak mengapa” (Majmu’ Fatawa war Rasail, 17/461).

Syaikh Abdullah bin Jibrin mengatakan:

لا بأس بنشر الخبر عن وفاة بعض الأشخاص المشهورين بالخير والصلاح ، ليحصل الترحم عليهم والدعاء لهم من المسلمين ، ولكن لا يجوز مدحهم بما ليس فيهم ، فإنَّ ذلك كذب صريح

“Tidak mengapa menyebarkan berita kematian sebagian orang yang dikenal sebagai orang baik dan shalih. Agar ia didoakan rahmat oleh kaum Muslimin serta didoakan kebaikan. Akan tetapi tidak boleh memuji orang tersebut secara berlebihan dengan sifat-sifat yang tidak ada pada dirinya, karena ini merupakan bentuk dusta yang nyata” (Fatawa Islamiyah, 2/106).

An na’yu jika tanpa disertai nida’

Adapun an na’yu tanpa disertai nida’, maka ulama empat madzhab sepakat akan bolehnya. Bahkan dinukil ijma akan hal ini. Karena Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam pun melakukan an na’yu dengan model ini. Di antara dalilnya adalah hadits dari Abu Hurairah radhiallahu’anhu:

أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم نعى النَّجاشيَّ في اليومِ الذي مات فيه؛ خَرَجَ إلى المُصلَّى، فصَفَّ بهم، وكَبَّرَ أربعًا

“Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam melakukan na’yu terhadap wafatnya an Najasyi di hari ia wafat. Beliau lalu keluar menuju lapangan dan membariskan para sahabat dalam shaf, kemudian bertakbir 4 kali” (HR. Bukhari no.1245, Muslim no.951).

Juga hadits dari Abu Hurairah radhiallahu’anhu:

أنَّ رجلًا أسودَ- أو امرأةً سوداءَ- كان يقمُّ المسجِدَ فمات، فسألَ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم عنه، فقالوا: مات، قال: أفلا كُنْتُم آذنْتُموني به، دُلُّوني على قبره- أو قال قبرِها- فأتى قبْرَها فصلَّى عليها

“Ada seorang lelaki (atau wanita) yang berkulit hitam yang biasa menyapu masjid. Dan Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam bertanya tentang orang tersebut. Orang-orang menjawab bahwa orang tersebut sudah meninggal. Nabi berkata: “mengapa kalian tidak mengabarkan kepadaku? Kabarkan kepadaku dimana kuburnya!”. Kemudian Nabi pun mendatangi kubur orang tersebut” (HR. Bukhari no.458, Muslim no.956).

Perkataan Nabi “mengapa kalian tidak mengabarkan kepadaku?” menujukkan bolehnya dan tidak tercelanya mengabarkan kematian seseorang tanpa nida’.

Ibnu Hajar al Asqalani mengatakan:

النَّعْي لَيْسَ مَمْنُوعًا كُلّه , وَإِنَّمَا نُهِيَ عَمَّا كَانَ أَهْل الْجَاهِلِيَّة يَصْنَعُونَهُ فَكَانُوا يُرْسِلُونَ مَنْ يُعْلِن بِخَبَرِ مَوْت الْمَيِّت عَلَى أَبْوَاب الدُّور وَالأَسْوَاق

“An na’yu tidak terlarang semuanya. Yang dilarang adalah jika semodel dengan yang dilakukan kaum Jahiliyah. Mereka mengutus orang untuk mengumumkan dengan suara keras tentang kematian seseorang, ke rumah-rumah, gang-gang dan pasar-pasar” (Fathul Bari, 3/117).

Al Buhuti, ulama Hanabilah, mengatakan:

قالوا: لا بأسَ أن يُعْلِمَ به أقاربَه وإخوانَه من غير نداءٍ

“Para ulama Hanabilah berkata: tidak mengapa melakukan na’yu atas kematian kerabat dan saudara, tanpa melakukan nida’” (Kasyful Qana’, 2/85).

Bahkan dinukil ijma akan bolehnya an na’yu jika tanpa nida’. Ibnu Rusyd Al Jadd mengatakan:

وأمَّا الإِذْنُ بها، والإعلامُ من غير نداءٍ، فذلك جائزٌ بإجماعٍ

“Adapun jika an na’yu sudah atas izin keluarga, dan diumumkan tanpa disertai nida’, maka hukumnya boleh berdasarkan ijma’” (Al Bayan wat Tahshil, 2/218).

Al Mawwaq juga mengatakan:

وأمَّا الأذانُ والإعلامُ مِن غير نداءٍ؛ فذلك جائزٌ بإجماع

“Adapun memanggil orang-orang dan mengumumkan kematian tanpa disertai nida’, ini hukumnya boleh berdasarkan ijma’ ulama” (At Taj wal Iklil, 2/241).

Ringkasnya, an na’yu jika tanpa disertai nida’, maka hukumnya boleh tanpa khilaf ulama. Wallahu a’lam. Semoga Allah ta’ala memberi taufik.

Penulis: Yulian Purnama

Referensi: Mausu’ah Fiqhiyyah Duraris Saniyyah dengan beberapa tambahan.

