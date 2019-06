Yuk, Bantu Perluasan Pembangunan Masjid Al Ashri Pogungrejo

By: Ustadz Erland Iskandar, S.T. Hafidzahullahu Ta’ala

Tidakkah kita tahu…?

Dari rahim majelis-majelis ilmu di Masjid inilah, lahir banyak penggiat dakwah.

Taklim Pekanan, Kajian Reguler Ma’had Al Ilmi, Kajian Buka Puasa, TPA hingga semarak kegiatan lainnya.

—

Tidakkah pula kita tahu…?

Bahwa setiap sekecil apapun usaha kita dalam berbuat kebaikan, akan tercatat di sisi Allah ta’ala.

Mulai dari share info donasi ini ataupun langsung aksi dan berbagi…

Bahkan bukan hanya perbuatan yang dicatat, bekas-bekas amalannya pun akan tercatat senantiasa di sisi Allah ta’ala…

“Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang mati dan Kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan.” (QS. Yasin : 12)

Boleh jadi usia Masjid Al Ashri yang anda berikan donasi ini, durasi hidupnya lebih lama daripada usia fisik kita. Inilah bekas amalan yang dinamakan usia kedua.

—

Dan, sudah selayaknya kita tahu…

“Bahwa Berbagi Itu Adalah; Diantara Bunga Hati Yang Akan Terus Mekar Meski Tanpa Bantuan Air, Cahaya dan Musim.”

Ayo Berdonasi Untuk Wakaf Masjid Al Ashri!

Kirim donasi ke :

> Mandiri Syariah 7086282687 a.n. Didik S QQ Masjid Al Ashri (kode 451)

> BNI Syariah 0551254516 a.n. Ngatijo QQ Masjid Al Ashri (kode 009)

> BRI Syariah 1024134772 a.n. Masjid Al Ashri Pogungrejo (kode 002)

Mohon Konfirmasi ke : 081903666865 (Arif)

Dengan format : #Nama#WAKAF#Jumlah Paket

Contoh : Aisyah#WAKAF#1000 paket

Mohon sertakan bukti transfer

Atau

Langsung bisa menemui takmir Masjid Al Ashri

