INFORMASI PENERIMAAN SANTRIWATI BARU SMP TAHFIZH AL-ITTIBA’ KLATEN JAWA TENGAH TAHUN PELAJARAN 2017/2018

SMP TAHFIZH AL-ITTIBA’

PONDOK PESANTREN ISLAM AL-ITTIBA’

Klaten – Jawa Tengah

Pimpinan:

Ustadz MUHAMMAD WASITHO ABU FAWAZ

(Pembina Grup WA/BB : MAJLIS HADITS)

Menerima PENDAFTARAN SANTRIWATI BARU tahun pembelajaran 2017 / 2018 berbasis messaging apps ( Whatsapp, BBM & Telegram )

dengan ketentuan sebagai berikut :

Persyaratan Pendaftaran

1). Usia minimal 12 tahun (Lulus SD/MI/sederajat)

2). Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp 300.000,- melalui transfer ke Bank Muamalat:

No. Rek. : 5290003779

a/n : Muhammad Wasitho (Pimpinan Ponpes)

3). Mengirimkan bukti transfer dan data sebagai berikut :

a). Nama calon santri

b). Tempat / tanggal lahir

c). No Kartu Keluarga (KK)

d). Nama Ayah

e). Nomer KTP ayah

f). Alamat lengkap

g). No telp yg bisa dihubungi setiap saat melalui

messaging apps

WhatsApp :

0857 2676 0880

0819 0415 0991

Telegram

0857 2676 0880

BBM

54D80310

4). Pendaftar wajib mengikuti tes masuk dan wawancara

Waktu Pendaftaran :

1). Pendaftaran : 1 Februari 2017 – 20 Mei 2017

2). Tes Masuk : 11 Februari 2017 dan 20 Mei 2017

3) Pengumuman Kelulusan : 27 Maret 2017 dan 22 Mei 2017

4) Daftar Ulang :

Periode 1 : 3-8 April 2017 (pembayaran 30 % Biaya Administrasi)

Periode 2 : 22-27 Mei 2017 (Pembayaran 50 % Biaya Administrasi)

Materi Tes Masuk :

– Baca tulis Al-Qur’an

– Kecepatan hafalan

– Matematika, IPA, bahasa Inggris

– Wawancara

Pendaftaran DAFTAR ULANG

Setelah dinyatakan lulus & diterima sebagai santriwati Pondok Pesantren Islam Al-Ittiba’ :

1). Membayar Uang Pangkal (min 20%), Uang Buku (min 50%) dan SPP bulan Juli 2017

2). Menandatangani surat perjanjian antara santri & wali santri dengan Pondok Pesantren Islam Al-Ittiba’

3). Menyerahkan formulir daftar ulang (diisi lengkap)

4). Pas Foto 3×4 dan 4×6 berwarna @ 4 lembar

5). Menyerahkan fotocopy Kartu Keluarga (KK) = 2 lembar

6). Menyerahkan fotocopy Kartu Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) = 2 lembar

7). Menyerahkan fotocopy akta kelahiran = 2 lembar

8). Menyerahkan fotocopy rapor

9). Menyerahkan fotokopi Ijazah

BIAYA ADMINISTRASI

➖ Uang Pembangunan Gedung : GRATIS

➖ Uang Pangkal : Rp 6.750.000,-

➖ SPP bulan Juli : Rp 900.000

➖ Uang Buku : Rp 1.250.000 (1 tahun)

➖ Baju Seragam : Rp 700.000 (4 stel)

ANAK YATIM GRATIS

BEASISWA bagi SANTRIWATI TIDAK MAMPU yang BERPRESTASI

Santriwati Hafal 30 Juz Al-Qur’an, ber Aqidah dan Manhaj yang lurus, beribadah sesuai tuntunan Nabi, dan ber-Akhlaq Karimah (in syaa Allah)

HADIAH UMROH BAGI HAFIZHAH TERBAIK

ALAMAT PONDOK PESANTREN

Kampus 1 : Sebelah Barat POM Bensin

Tlogorandu, Juwiring, Klaten

Kampus 2 (asrama putri)

Kwarasan, Juwiring, Klaten

*Ruang BELAJAR ber-AC

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi telpon, SMS, WA, Telegram :

☎ Hotline 24 jam : 0857 2676 0880

e-mail : ponpesalittiba@gmail.com

HOMEPAGE:

Http://abufawaz.wordpress.com

