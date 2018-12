Pembukaan Pendaftaran Program Pesantren Liburan YPIA Yogyakarta 2018-2019

Alhamdulillah, akhirnya kami kembali menghadirkan program pesantren liburan YPIA Yogyakarta. Insyaallah banyak program yang akan menambah keilmuan anda seperti program kelas Bahasa Arab Intensif, Daurah Bahasa Arab Nasional, Tahsin Dasar, Daurah Kitab dan Kajian Tematik.

Yuk segera daftar sebelum terlambat. Berikut ini informasi program-program kami dan bagaimana cara mendaftarnya.

.

23 DESEMBER 2018 – 13 JANUARI 2019

.

____

[ Program Bahasa Arab Intensif ] .

Pilihan Kelas :

.

1. Nahwu Dasar

📗 Al Muyassar fii ‘Ilmin Nahwi

📌Syarat : Bisa Membaca Al-Qur’an dengan baik

🎙 Staff pengajar Mahad Umar bin Khattab

⏰05.30 – 06.35 (Sesi 1)

⏰06.40 – 07.45 (Sesi 2)

.

Biaya Pendidikan : Rp 300.000,-

Biaya Kitab : Rp 25.000,-

.

2. Sharaf Dasar

📗 Al-Kafi fi ‘ilmi Sharf

📌Syarat : Memiliki Dasar Ilmu Nahwu dan Lolos Tes Seleksi

🎙Staff pengajar Mahad Umar bin Khattab

⏰05.30 – 06.35 (Sesi 1)

⏰06.40 – 07.45 (Sesi 2)

.

Biaya Pendidikan : Rp 300.000

Biaya Kitab : Rp 60.000,-

.

___

[ Daurah Bahasa Arab Nasional] .

Daurah Shorof

📗 Mulakhos Qowaa’id al Lughoh Al ‘Arobiyyah Juz II

📌Syarat: Memiliki Dasar ilmu Nahwu dan Shorof

📆 Senin, Kamis, Jumat 05.30 – 07.30 WIB

📆 Sabtu (09.15 – 11.15 WIB)

– 24, 27, 28 Des 2018 (Pekan 1)

– 31 Des, 03, 04 Jan 2019 (Pekan 2)

– 07, 10, 11, 12 Jan 2019 (Pekan 3)

🎙Ustadz Rizki Amipon Dasa

.

Biaya Pendidikan : Rp 200.000,-

Biaya Kitab : Rp 55.000,-

.

Daurah Balaghoh

📗 Al-Balaghoh Al Muyassaroh

📌Syarat : Memiliki Dasar Ilmu Nahwu dan Shorof, serta Mampu Baca Kitab

📆 Sabtu & Ahad (5 – 6 Januari 2018)

⏰ 08.00 – 15.00 WIB

🎙 Ustadz Aris Munandar, S.S., M.P.I

.

Biaya Pendidikan : Rp 200.000,-

Biaya Kitab : Rp 65.000,-

.

✨ Biaya Pendidikan Daurah Lengkap (Balaghoh & Shorof Lanjutan) : Rp 325.000,-

.

CP

Whatsapp (Putra)

0857 8659 9931

0812 2943 9590

WhatsApp (Putri)

0857 4955 8784

0857 4334 3803

.

____

[ Program Kelas Tahsin Khusus PUTRA ] .

Masa KBM 23 Desember 2018 – 11 Januari 2019 (20 pertemuan)

.

Kelas:

1. Pra-Tahsin

2. Kelas Tahsin

.

📗Buku Panduan Kitab Tajwid Asy-syafi’i Ustadz Abu Ya’la Kurnaedi

🎙Staf pengajar Kampus Tahfizh

⏰20.00 – 21.30 WIB

🕌Masjid-masjid sekitar Pogung, utara FT UGM

.

Pendaftaran : 1 Des – 4 Des 2018 (Ditutup ketika Kuota telah Terpenuhi)

Kuota peserta : 50 Orang

.

Biaya Pendidikan : Rp100. 000, –

Biaya Kitab

Pra Tahsin : Rp 20.000,-

Tahsin Dasar : Rp 25.000,-

.

CP : 082138711658

.

____

[ Kajian Kitab Ilmiah ] .

📜 Tiga Pokok Dasar Seorang Muslim

🎙Ustadz Said Abu Ukkasyah

🗓24 – 27 Desember 2017

📗Kitab Ushuluts Tsalatsah

🕌Masjid Pogung Dalangan

http://bit.ly/MasjidMPD

.

📜 Adab Penuntut Ilmu

🎙 Ustadz Ibnu Sutopo M.Si

🗓 29 – 30 Desember 2018

📗 Kitab Bahjatu Ath-Thalab fii Adabi at-Thalab

🕌Masjid Pogung Dalangan

http://bit.ly/MasjidMPD

.

📜 Tafsir Surat Pilihan

🎙Ustadz Aris Munandar S S., M.P.I

🗓31 Des, 1, 2 Januari 2019

📗Kitab Aisarut Tafasir juz 30.

🕌Masjid Al Ashri

http://bit.ly/MAlashri

.

📜 Jadilah Salafi Sejati

🎙Ustadz Afifi Abdul Wadud, BA

🗓 7 – 10 Januari 2019

📗Kitab Kun Salafiyyan alal Jaddah

🕌Masjid Pogung Dalangan

http://bit.ly/MasjidMPD

.

Semua Daurah diselenggarakan pukul

⏰ 08.30-15.00 WIB

.

*Disediakan kitab gratis bagi peserta (terbatas 30 peserta putra dan 30 peserta putri yang datang pertama)

.

____

[ Kajian Tematik] .

1. Kajian Pembuka Pesantren Liburan

.

📗 Selamat Tinggal Dunia, Selamat Datang Akhirat

🎙Ustadz Dr. Andy Octavian Lathief S.Si., M. Sc

🗓Ahad, 23 Desember 2018

⏰08.30-11.00 WIB

🕌Masjid Pogung Dalangan

http://bit.ly/MasjidMPD

.

.

2. Kajian Tematik 2

.

📗 Memulai Bisnis Tanpa Riba, Kok Bisa?

🎙Ustadz Ammi Nur Baits, S.T.,B.A

🗓 Kamis, 3 Januari 2019

⏰08.30-11.00 WIB

🕌Masjid Pogung Dalangan

http://bit.ly/MasjidMPD

.

3. Kajian Tematik 3

.

📗 Menyelami Faidah Nasihat Luqman Al Hakim

🎙Ustadz Afifi Abdul Wadud, B.A

🗓 Sabtu, 5 Januari 2019

⏰08.30-11.00 WIB

🕌Masjid Pogung Dalangan

http://bit.ly/MasjidMPD

.

4. Kajian Tematik 4

.

📗 Pemuda di Era Keemasan

🎙Ustadz Rosyid Abu Rosyidah, B.A.

🗓Minggu, 6 Januari 2019

⏰08.30-11.00 WIB

🕌Masjid Pogung Dalangan

http://bit.ly/MasjidMPD

.

5. Kajian Tematik 5

.

📗 Become Mahasantri

🎙 Ustadz Dr. Muhammad Saifudin Hakim, MD, M.Sc.,

🗓Ahad, 13 Januari 2019

⏰08.30-11.00 WIB

🕌Masjid Pogung Dalangan

http://bit.ly/MasjidMPD

.

[Kegiatan Ekstra ] 🖇 Rihlah

🖇 Lomba Hafalan Alquran

🖇 Lomba Baca Kitab

🖇 Lomba Menulis Artikel ilmiah Islam

🖇 Lomba Cerdas Cermat Islam

.

🏘 PENGINAPAN

Disediakan penginapan bagi 40 peserta yang dari berdomisili luar Provinsi Yogyakarta. Biaya penginapan sebesar Rp 50.000,- selama pesantren liburan berlangsung.

.

TERBATAS UNTUK 40 ORANG KHUSUS IKHWAN. PENGINAPAN HANYA MENYEDIAKAN KASUR DAN TEMPAT TINGGAL DAN SARAPAN.

.

📝 [PENDAFTARAN] .

Mengisi Formulir

bit.ly/peslib_putra

bit.ly/peslib_putri

.

Menunggu Konfirmasi dari Narahubung Kami

.

Teknis Pembayaran

Transfer ke Rek. BNI Syariah Kode 427 no Rek 7755331115

a.n Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari

.

Konfirmasi Pembayaran

bit.ly/konfirm_putra

bit.ly/konfirm_putri

.

Briefing untuk semua kegiatan akan dilaksanakan setelah kajian pembuka tanggal 23 Desember 2018

.

Informasi Lengkap Seluruh Kegiatan : 082137308750 (Anugrah)

.

➖➖➖➖➖➖➖➖

Penyelenggara:

🔰Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari Yogyakarta

🔰Mahad Al Ilmi Yogyakarta

🔰Mahad Umar bin Khattab Yogyakarta

🔰Forum Kajian Islam Mahasiswa (FKIM) Yogyakarta

🔰Kampus Tahfidz Yogyakarta

🔰Forum Kajian Kemuslimahan Al-Atsari (FKKA) Yogyakarta

🔰 Wisma Muslim Yogyakarta

.

Didukung oleh:

🌐Muslim.or.id

🌐Muslimah.or.id

🌐Radiomuslim.com

.

Bekerja sama dengan:

– Pesantren Darus Shalihin

– Masjid Pogung Raya

– Masjid Pogung Dalangan

– Masjid Al-Ashri Pogung Rejo

Sahabat muslim, yuk berdakwah bersama kami. Untuk informasi lebih lanjut silakan klik disini. Jazakallahu khaira