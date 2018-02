PMB SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes) MADANI YOGYAKARTA

INFO PENDAFTARAN MAHASISWA BARU (PMB) 2018/2019

(JENJANG SARJANA DAN DIPLOMA III)

PILIHAN PROGRAM STUDI / JENJANG PENDIDIKAN:

1. PRODI S1 ILMU KEPERAWATAN DAN PROFESI NERS

Prodi S1 Ilmu Keperawatan dan Profesi Ners adalah program pendidikan tinggi kesehatan keperawatan dengan masa belajar 4 tahun untuk sarjana dan 1 tahun masa pendidikan profesi Ners. Kurikulum yang dipergunakan adalah sesuai di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 35 ayat 2, dimana Kurikulum sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Kemudian kurikulum juga diambil dari Kurikulum yg ada di AIPNI (Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia). Kurikulum di kembangkan yang searah dengan di Visi Misi STIKes Madani Yogyakarta yakni Kurikulum yang memuat nilai-nilai keislaman yang bermanhaj salaf. Adapun lulusan yang bersesuaian dengan (KKNI) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, mendapatkan bergelar S.Kep., Ns serta ijazah resmi dari institusi yang telah mendapatkan peringkat Akreditasi B untuk program studi S1 Ilmu Keperawatan dan Profesi Ners dari LAM-PTKes. Sehingga bisa melanjutkan kejenjang pendidikan yg lebih tinggi dan atau lulusan dapat bekerja di Instansi Pemerintah/Negeri (PNS) maupun di Instansi Swasta.

2. DIPLOMA III KEBIDANAN

Program Diploma III (DIII) Kebidanan adalah program pendidikan vokasi yang mengajarkan pendidikan dan praktik kebidanan dengan masa studi 3 tahun. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum yang bernilaikan agama Islam yang bermanhaj salaf, sesuai dengan kurikulum SN Dikti (Standar Nasional Perguruan Tinggi). Adapun Lulusan akan mendapatkan ijazah resmi dari institusi yang telah Terakreditasi B pada program studi DIII Kebidanan dari LAM-PTKes yang sesuai dengan kualifikasi yang dicanangkan oleh Kemen Ristekdikti yakni KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) karena dalam rangka mempersiapkan tenaga kesehatan kebidanan yang menyandang gelar A.Md.Keb, siap bekerja baik di institusi negeri (PNS) ataupun institusi swasta, serta dapat praktek bidan mandiri.

3. PROGRAM DIPLOMA III FARMASI

Program Diploma III Farmasi adalah program pendidikan vokasi (diploma III) yang mengajarkan para mahasiswanya memiliki pengetahuan dan skill dalam bidang pendidikan Farmasi di tingkat diploma III. Adapun Kurikulum yang ada didalamnya sesuai dengan Visi dan Misi Institusi yakni bernilai Agama Islam yg berpemahaman salaf kemudian kurikulum juga sesuai dengan kebutuhan sebagai Tenaga Teknis Kefarmasian yang dikeluarkan dari Dinas Kesehatan. Lulusan bersesuaian KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia). Selain itu Lulusan dari program pendidikan diploma III Farmasi ini sebagai Tenaga Teknis Kefarmasian yang mendapatkan ijazah resmi dari Institusi dengan gelar A.Md.Farm, sehingga dapat bekerja sebagai Tenaga Teknis Kefarmasian di Apotek, Perusahaan, RS atau bekerja di perusahaan negeri maupun swasta.

KEUNGGULAN YANG DIDAPAT SELAMA PENDIDIKAN DI STIKes MADANI YOGYAKARTA :

1. Mahasiswa Wajib Asrama, hal ini dikarenakan institusi ingin menjaga lingkungan pergaulan bagi mahasiswa selama masa studi sebagaimana harapan dari orangtuanya.

2. Kegiatan Kajian Keislaman, Karena di asrama maka mahasiswa akan mendapatkan Ilmu Diniyah Agama Islam yang di ampu oleh Ustadz atau Ustadzah yang berpemahaman benar sesuai salafus Sholeh. Hal ini bertujuan menjadikan mahasiswa yang memiliki Aqidah Shohihah dan Akhlakul Karimah (karakter yang baik) serta membentengi dari pemahaman yg menyimpang.

3. Program Hafalan Al-Qur’an serta hafalan Hadist Pilihan. Program Unggulan yang dicanangkan oleh institusi yakni Program Tahfidzul Qur’an dengan target Minimal hafal juz 30 serta beberapa hadist pilihan, hal ini untuk menyiapkan lulusan yang siap menjadi imam di tempat kerjanya kelak atau dapat bermanfaat di masyarakat pada umumnya.

4. Pemisahan Mahasiswa Putra dan Mahasiswa Putri, Keunggulan ini tidak lain yakni bertujuan membentuk lingkungan yang baik yang bernuansa Islam. Pembatasan pergaulan ini yang kami jaga, karena Islam menghendaki hal yg demikian.

MEKANISME PENDAFTARAN:

1. Transfer uang pendaftaran Rp.200.000,- ke Bank Syariah Mandiri dengan

No Rek. : 500 5555 002 a.n Yayasan Majelis At-Turots Al-Islamy.

2. Konfirmasi ke 085 727 665 373 (whatsapp / telepon / SMS)

3. Tunggu untuk mendapatkan No Registrasi yang di aktivasi secara online.

4. Setelah dinyatakan sukses dalam pendaftaran lalu akan di konfirmasi oleh Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru untuk proses selanjutnya.

PEMBAGIAN PERIODE PENDAFTARAN :

1. Gelombang Khusus : 01 Januari – 30 Mei 2018

2. Gelombang 1 : 01 – 30 Juni 2018

3. Gelombang 2 : 01 – 31 Juli 2018

TEMPAT PENDAFTARAN :

1. Langsung ke Kampus STIKes Madani Yogyakarta

alamat : Jl. Wonosari KM 10 Karanggayam, Sitimulyo, Piyungan, Bantul, D.I.Yogyakarta.

2. Via Telp/SMS/WA dengan Nomor : 085 727 665 373 ( Pak Kukuh Hadi)

PERSYARATAN:

1. Sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter.

2. Bisa membaca Al-Qur’an.

3. Bersedia Tinggal diasrama selama proses studi.

4. Bersedia menandatangani berkas-berkas perjanjian.

5. Menyerahkan berkas-berkas Pendaftaran :

– Fotocopy Akte Kelahiran;

– Fotocopy Kartu Keluarga;

– Pass foto warna ukuran 3×4 dan 4×6;

– Fotocopy Kartu Siswa/KTP;

– Fotocopy Kartu Jaminan Kesehatan (jika punya).

– Fotocopy raport kelas 1-3 SMU/SMK/Sederajat Khusus bagi pendaftar gelombang khusus.

– Fotocopy Ijazah SMU/SMK/Sederajat yang sudah dilegalisir.

BIAYA:

1. Pendaftaran : Rp. 200.000,-

2. Uang Pengembangan PT : Rp. 10.000.000,-

3. Tri Dharma PT : Rp. 3.000.000,-

4. Dana Kesehatan : Rp. 500.000,- / Tahun;

5. SPP / atau rincian biaya selama studi sesuai prodi akan kami sampaikan lampiran tersendiri.

Uang Pengembangan PT dapat di angsur 3 (tiga) kali sampai akhir Semester I (satu) : (1). Angsuran pertama sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) saat masa Pendaftaran, (2) Pada saat Daftat Ulang atau Registrasi I (Pra Kuliah) Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), (3) Saat Pra UTS Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Adapun informasi selanjutnya akan disampaikan oleh Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru STIKes Madani Yogyakarta TA 2018/2019.

——–

Yayasan Majelis At-Turots Al-Islamy Yogyakarta

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes) MADANI YOGYAKARTA

Alamat :

Jl. Wonosari KM 10, Karanggayam, Sitimulyo, Piyungan, Bantul, Yogyakarta, 55792

HP : 085727665373

Telp./Fax.: 0274-4353276

Email :

[email protected]

Website:

http://stikesmadani.ac.id.

http://penmaru.stikesmadani.ac.id