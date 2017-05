Paket Bantuan untuk Korban Kelaparan Massal Somalia

Alhamdulillah, pagi hari tadi (Rabu, 24 Mei 2017), Peduli Muslim mulai mendistribusikan paket bantuan logistik bagi 100 KK warga miskin Somalia. Tiap paket senilai $ 60, yang terdiri terdiri atas:1. Beras 25 kg2. Tepung gandung 25 kg3. Gula 25 kg4. Minyak 5 liter5. Kurma 4 kgDi Somalia, masyarakat setempat dapat memanfaatkan paket bantuan di atas untuk kebutuhan keluarga selama satu bulan, karena mereka terbiasa hidup sangat hemat (baca: sangat terbatas)..Distribusi ini dilakukan di tempat khusus yang telah disiapkan, terpisah dari camp pengungsian, untuk menjaga perasaan warga lainnya maupun pengungsi yang tidak mendapatkan bagian..Bencana kelaparan di Somalia ternyata sangatlah dahsyat. Untuk di kota Mogadishu saja, jumlah pengungsi diperkirakan mencapai 600.000 jiwa yang berasal dari berbagai penjuru Somalia. Ketika menelusuri Mogadishu, akan sangat banyak ditemui titik-titik konsentrasi massa yang merupakan tempat para pengungsi berada. Di kota tempat kami transit dalam perjalanan udara, kota Hargeisa, pun tidak jauh berbeda dengan kondisi di Mogadishu. Bisa Anda bayangkan bagaimana kondisi masyarakat Somalia yang tinggal di pelosok, tidak sempat mengungsi, dan jauh dari ketersediaan logistik..Apa yang dilihat tim Peduli Muslim di Somalia ini merupakan bencana kemanusiaan terbesar, yang pernah kami temui. Dilihat dari kuantitas jiwa yang memerlukan bantuan darurat, apa yang terjadi di Somalia lebih dahsyat dibanding yang pernah kami temui di Suriah..Oleh karena itu, kami mengetuk hati kaum muslimin sekalian di Indonesia, untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk membantu saudara-saudara kita di Somalia yang sampai detik ini masih berjuang mempertahankan hidup dari kelaparan.—Bantuan Anda, dapat disalurkan melalui: .BNI Syariah (Kantor Cabang Yogyakarta), no. 430.4444.308 a.n. Peduli Muslim.👉 Kode transfer dari non BNI: 009👉 Swift Code untuk transfer dari bank luar negeri: BNINIDJA👉 CP: 0812.9121.1046👉 Batas akhir donasi: 5 Juni 2017. 👉 Donasi untuk operasional tim lapangan: BNI Syariah (kantor Cabang Yogyakarta), no: 04444.4322.2 a.n. Peduli Muslim.—Semoga Allah ta'ala memberikan kesabaran bagi saudara-saudara kita di Somalia. Dan semoga Allah ta'ala memberikan keikhlasan bagi kita semua dalam membantu mereka, dan menjaga semangat kita untuk terus berkhidmat untuk kemaslahatan kaum muslimin di manapun mereka berada. Aamiin.

Posted by Peduli Muslim on Mittwoch, 24. Mai 2017