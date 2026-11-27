Bekam merupakan salah satu bentuk pengobatan yang cukup bermanfaat. Rasulullah pun pernah berbekam beberapa kali. Pada artikel ini, akan kita bahas tentang bekam Rasulullah, bagaimana praktik beliau berbekam yang terdapat dalam hadis-hadis.

Keutamaan bekam

Berobat ketika sakit merupakan satu hal yang dianjurkan oleh Rasulullah. Merupakan sebuah kesalahan yang menganggap berobat ketika sakit adalah bentuk tidak tawakal. Dalam sebuah hadis, Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk berobat ketika sakit. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

تَدَاوَوْا عِبَادَ اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ مَعَهُ شِفَاءً، إِلَّا الْهَرَمَ

“Berobatlah, wahai hamba-hamba Allah! Sesungguhnya tidaklah Allah yang Maha Suci meletakkan suatu penyakit, melainkan Dia juga meletakkan kesembuhan bersamanya, kecuali penyakit tua.” (HR. Ibnu Majah)

Salah satu metode pengobatan yang ada adalah bekam. Rasulullah juga menganjurkan untuk bekam dan menyebutkan bahwa bekam merupakan salah satu sebab kesembuhan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda,

الشِّفاءُ في ثلاثٍ : شربةِ عسلٍ ، وشرطةِ مِحجمٍ ، وَكَيَّةٍ بنارٍ ، وأنهى أمَّتي عنِ الكيِّ

“Kesembuhan ada pada tiga hal: meminum madu, sayatan alat bekam, dan kayy (pengobatan dengan besi panas). Aku melarang kayy bagi umatku.” (HR. Bukhari)

Dalam hadis lain, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

إنَّ أفضلَ ما تداويتُم به الحجامةُ و القُسطُ البحريُّ ، فلا تُعذِّبوا صبيانَكم بالغَمزِ

“Sesungguhnya pengobatan paling baik bagi untuk kalian adalah bekam dan al-qusth al-bahri (kayu gaharu laut). Maka, janganlah kalian menyakiti anak-anak kalian dengan menekan-nekan langit-langit mulut mereka.” (HR. Muslim)

Dari hadis ini, kita bisa melihat bahwa Rasulullah menganjurkan kita untuk berbekam. Bekam juga memiliki banyak manfaat sehingga Rasulullah menyebutnya sebagai pengobatan yang paling baik. Akan tetapi, jangan sampai disalahpahami bahwa bekam merupakan pengobatan yang paling baik dan meninggalkan pengobatan modern.

Rasulullah meminta dibekam

Selain menyebutkan bahwa bekam merupakan salah satu pengobatan yang paling baik, beliau tentunya pernah meminta dibekam. Ada banyak hadis yang menunjukkan hal tersebut, salah satunya adalah hadis dari Anas bin Malik, beliau berkata,

احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ، فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ، وَكَلَّمَ أَهْلَهُ فَوَضَعُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah dibekam. Abu Thayyibah yang membekam beliau. Beliau kemudian memerintahkan agar Abu Thayyibah diberi dua sha’ makanan. Beliau juga berbicara kepada majikannya sehingga mereka mengurangi kewajiban pembayaran yang harus ditanggungnya.” (HR. Tirmidzi)

Di bagian mana Rasulullah dibekam?

Kita sudah tahu bahwa Rasulullah menganjurkan bekam dan juga pernah dibekam. Lalu, ketika beliau dibekam, di bagian tubuh mana beliau dibekam? Ada beberapa hadis yang menunjukkan hal tersebut, salah satunya adalah hadis dari Abdullah bin Abbas, beliau berkata,

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ فِي الْأَخْدَعَيْنِ، وَبَيْنَ الْكَتِفَيْنِ، وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ

“Sesungguhnya Nabi shallallahu ‘alaihi wa salam pernah dibekam pada kedua akhda‘ (dua urat di sisi leher) dan di antara kedua bahunya. Beliau memberikan upah kepada tukang bekam.” (HR. Tirmidzi)

Pada hadis di atas, kita bisa melihat bahwa Rasulullah dibekam pada bagian sisi leher dan juga di antara kedua bahu beliau. Selain itu, beliau juga pernah dibekam pada punggung kaki beliau sebagaimana dalam sebuah hadis,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِمَلَلٍ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah dibekam ketika sedang dalam keadaan ihram, di daerah Malal, pada bagian punggung kaki.” (HR. Tirmidzi)

Dari hadis-hadis yang ada, kita bisa lihat bahwa Rasulullah dibekam pada tiga bagian tubuh, yaitu bagian sisi leher, di antara kedua bahu, dan pada punggung kaki.

Perlu menjadi catatan, tiga bagian tersebut bukan jadi batasan untuk membekam, akan tetapi hanya menunjukkan kebiasaan bekam Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam.

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Waktu bekam Rasulullah

Kapan Rasulullah biasanya dibekam? Perlu diketahui bekam tentunya tidak memiliki waktu khusus dalam syariat, tetapi ada beberapa riwayat yang menunjukkan waktu Rasulullah berbekam. Salah satu hadis tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, beliau berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَجِمُ فِي الْأَخْدَعَيْنِ وَالْكَاهِلِ، وَكَانَ يَحْتَجِمُ لِسَبْعَ عَشْرَةَ، وَتِسْعَ عَشْرَةَ، وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam biasa dibekam pada kedua akhda‘ (dua urat di sisi leher) dan kahil (bagian atas punggung, di antara kedua bahu). Beliau biasa berbekam pada tanggal tujuh belas, sembilan belas, dan dua puluh satu.” (HR. Tirmidzi)

Rasulullah juga pernah dibekam ketika dalam keadaan ihram sebagaimana pada hadis yang sudah disebutkan sebelumnya,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِمَلَلٍ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah dibekam ketika sedang dalam keadaan ihram, di daerah Malal, pada bagian punggung kaki.” (HR. Tirmidzi)

Rasulullah memberi upah kepada tukang bekam

Sebagian orang mengira upah untuk tukang bekam itu tidak boleh berdasarkan hadis yang terdapat pada Shahih Muslim, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

كَسبُ الحَجَّامِ خَبيثٌ

“Penghasilan tukang bekam itu buruk.” (HR. Muslim)

Padahal, maksud dari hadis di atas bukan menunjukkan haramnya upah untuk tukang bekam. Syekh Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr menjelaskan,

كَانَ كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثًا؛ لِأَنَّ كَسْبَهُ لَيْسَ مِنْ جَمِيلِ الْكَسْبِ وَطَيِّبِهِ، فَالْثُّومُ وَالْبَصَلُ شَجَرَتَانِ خَبِيثَتَانِ وَلَا يَدُلُّ ذَلِكَ عَلَى تَحْرِيمِ أَكْلِهِمَا

“Adapun penghasilan tukang bekam disebut buruk karena penghasilannya bukan termasuk jenis penghasilan yang baik dan terpuji. Bawang putih dan bawang merah juga merupakan dua tumbuhan yang buruk, tetapi hal itu tidak menunjukkan bahwa memakan keduanya diharamkan.”

Dari hadis-hadis sebelumnya, juga bisa kita lihat bahwa Rasulullah memberikan upah kepada tukang bekam. Hal ini menunjukkan bolehnya upah untuk tukang bekam. Bahkan ada hadis yang jelas menyebutkan tentang bolehnya memberi upah pada tukang bekam. Ibnu Abbas berkata,

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ فِي الْأَخْدَعَيْنِ، وَبَيْنَ الْكَتِفَيْنِ، وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ

“Sesungguhnya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah dibekam pada kedua akhda‘ (dua urat di sisi leher) dan di antara kedua bahunya. Beliau memberikan upah kepada tukang bekam. Seandainya upah tersebut haram, tentu beliau tidak akan memberikannya.” (HR. Tirmidzi)

Penutup

Itulah beberapa hadis dan penjelasan tentang bekam Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Semoga tulisan yang singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua untuk lebih mengenal lagi tentang Nabi kita Rasulullah Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam dan agar kita bisa lebih semangat untuk mengikuti beliau.

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Penulis: Firdian Ikhwansyah

Artikel Muslim.or.id

Referensi:

Kitab Syarah Syamail Nabi, karya Syekh Abdurrazzaq bin Abdulmuhsin Al-Badr.