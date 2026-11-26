Khotbah pertama

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَركَاتُهُ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ, نَحْمَدُهُ, وَنَسْتَعِينُهُ, وَنَسْتَغْفِرُهُ, وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا, وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا

مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ, وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ, وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ, وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأََرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

أَمَّا بَعْدُ

فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ, وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ, وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا, وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ, وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ, وَكُلُّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ

Jemaah salat Jumat rahimakumullah,

Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah ﷻ dengan menjalankan perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.

Pada kesempatan khotbah kali ini, marilah kita merenungkan dua sifat penting yang harus senantiasa hidup di dalam hati seorang mukmin, karena keduanya laksana dua sayap yang menjaga keseimbangan perjalanan seorang hamba menuju Allah. Jika salah satunya hilang, perjalanan seorang muslim menuju Allah menjadi tidak seimbang. Kedua sifat tersebut, wahai jemaah sekalian, adalah khauf dan raja’.

Khauf adalah rasa takut kepada Allah Ta’ala, takut terhadap dosa, takut terhadap kemurkaan-Nya, serta takut akan pertanggungjawaban kita di hadapan-Nya. Adapun raja’ adalah rasa harap kepada Allah, berharap ampunan-Nya, rahmat-Nya, pertolongan-Nya, serta kebaikan dan kemudahan dari-Nya.

Keduanya, wahai jemaah sekalian, harus berjalan beriringan dalam kehidupan seorang muslim.

Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, dalam kehidupan ini, kita sering kali merasa takut terhadap banyak hal. Ada yang takut kehilangan pekerjaan, takut kekurangan harta, takut menghadapi masa depan, takut kehilangan orang yang dicintai, bahkan takut terhadap ketidakpastian kehidupan.

Namun, pernahkah kita bertanya kepada diri sendiri: Apakah kita sudah memiliki rasa takut yang lebih besar dari itu semua terhadap dosa dan kemurkaan Allah? Allah Ta’ala berfirman,

فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Janganlah kalian takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku, jika kalian benar-benar orang-orang beriman.” (QS. Ali Imran: 175).

Rasa takut kepada Allah bukanlah rasa takut yang membuat seseorang putus asa dan kehilangan semangat hidup. Justru, rasa takut itu menjadi pengendali agar kita tidak melampaui batas.

Orang yang memiliki rasa khauf akan berhati-hati dalam mencari rezeki, takut mengambil harta yang haram, takut menyakiti orang lain, takut berbuat zalim, dan takut menyia-nyiakan kewajiban kepada Allah.

Ketika mendapatkan kesempatan berbuat maksiat, ia ingat bahwa Allah melihatnya. Ketika memiliki kekuasaan dan jabatan, ia ingat bahwa kekuasaan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Inilah rasa takut yang mendatangkan kebaikan, wahai jemaah sekalian.

Jemaah salat Jumat rahimakumullah,

Sebagaimana kita membutuhkan rasa takut, kita juga sangat membutuhkan rasa harap kepada Allah. Sebab kehidupan tidak selalu berjalan sesuai keinginan kita. Oleh sebab itu, kita sangat butuh pertolongan dari Allah Ta’ala.

Begitu sering kita jumpai, orang yang telah bekerja keras siang dan malam, tetapi rezekinya masih sempit. Ada yang telah berusaha membangun rumah tangga, tetapi masih diuji dengan berbagai persoalan. Ada yang telah mendidik anak-anaknya, tetapi belum melihat hasil yang diharapkan.

Ada pula seseorang yang telah berusaha memperbaiki dirinya, tetapi masih terjatuh dalam kesalahan dan dosa. Dalam keadaan seperti ini, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Allah Ta’ala berfirman,

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

“Katakanlah, wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri! Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Az-Zumar: 53)

Perhatikanlah, ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang telah banyak melakukan dosa dan melampaui batas terhadap dirinya sendiri. Namun, Allah tetap memanggil mereka dengan sebutan “Yaa ‘Ibadi” yang artinya “wahai hamba-Ku”. Ini menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah dan betapa besar kesempatan yang Allah berikan kepada hamba-Nya untuk kembali.

Maka jangan sampai dosa masa lalu membuat kita berhenti bertobat. Jangan sampai kegagalan hari ini membuat kita berhenti berusaha. Dan jangan sampai kesulitan hidup membuat kita berburuk sangka kepada Allah.

Jemaah salat Jumat yang berbahagia,

Khauf tanpa raja’ dapat menyebabkan seseorang berputus asa. Sebaliknya, raja’ tanpa khauf dapat membuat seseorang terlena dan meremehkan dosa. Keduanya adalah sifat yang harus berjalan beriringan, laksana dua sayap pada seekor burung atau pesawat yang harus ada dan berfungsi bersama agar sebuah perjalanan selamat sampai tujuan. Allah Ta’ala menggambarkan keadaan orang-orang beriman yang senantiasa menggabungkan rasa takut dan harapan,

إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ۖ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ

“Sesungguhnya mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan dan berdoa kepada Kami dengan penuh harap dan cemas. Mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada Kami.” (QS. Al-Anbiya: 90)

Ayat ini memberikan pelajaran bahwa orang-orang saleh bukanlah orang-orang yang hanya berharap tanpa beramal, dan bukan pula orang-orang yang selalu takut tanpa memiliki rasa optimis.

Mereka takut kepada Allah, tetapi tetap berharap kepada rahmat-Nya. Mereka khawatir amalnya tidak diterima, tetapi tetap bersungguh-sungguh beramal. Mereka takut terhadap azab Allah, tetapi tidak pernah berhenti memohon ampunan-Nya.

أَقُوْلُ قَوْلِيْ هٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوْهُ، إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

Khotbah kedua

اَلْحَمْدُ للهِ وَكَفَى، وَأُصَلِّيْ وَأُسَلِّمُ عَلَى مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَى، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَهْلِ الْوَفَا. أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ أَمَّا بَعْدُ

Jemaah salat Jumat rahimakumullah,

Hari ini banyak orang yang gelisah memikirkan masa depan. Harga kebutuhan meningkat, pekerjaan semakin sulit, persaingan semakin berat, dan berbagai persoalan kehidupan datang silih berganti.

Seorang mukmin tidak boleh membiarkan ketakutan terhadap masa depan menguasai hatinya. Ingatlah bahwa Allah adalah Ar-Razzaq, Dzat Yang Maha Memberi Rezeki. Allah Ta’ala berfirman,

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۝ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

“Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya. Dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya.” (QS. At-Talaq: 2–3).

Ayat ini bukan berarti orang bertakwa tidak akan menghadapi kesulitan. Akan tetapi, Allah menjanjikan jalan keluar, pertolongan, dan rezeki bagi hamba yang bertakwa dengan cara yang Allah kehendaki.

Maka teruslah bekerja, teruslah berusaha, jangan meninggalkan doa, dan jangan mengambil jalan yang haram hanya karena takut kekurangan. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda,

لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ، تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا

“Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Ia pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang pada sore hari dalam keadaan kenyang.” (HR. At-Tirmidzi, no. 2344)

Perhatikanlah, burung tidak hanya diam di sarangnya menunggu makanan datang. Ia keluar mencari rezeki, kemudian Allah memberikan kecukupan kepadanya.

Demikian pula seorang mukmin. Ia berusaha dengan sungguh-sungguh, tetapi hatinya tetap bergantung kepada Allah.

Jemaah salat Jumat rahimakumullah,

Marilah kita hidup dengan keseimbangan antara khauf dan raja’. Takutlah kepada Allah sehingga kita takut bermaksiat kepadanya. Berharaplah kepada Allah agar kita tidak pernah berputus asa dari rahmat, kasih sayang, dan ampunan-Nya. Meskipun diri kita sudah berusaha meninggalkan kemaksiatan karena rasa takut kita kepada Allah, namun terkadang diri kita kembali melakukan dosa tersebut. Maka di situlah kita kembali bertobat dan beristigfar serta berharap penuh (raja’) agar Allah mengampuni dosa kita.

Semoga Allah Ta’ala menjadikan hati kita sebagai hati yang senantiasa takut kepada-Nya sekaligus penuh harapan terhadap rahmat dan ampunan-Nya.

إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ. وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ والْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ،

رَبّنَا لاَتُؤَاخِذْ نَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا رَبّنَا وَلاَ تًحَمّلْنَا مَالاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلاَنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ

اللَّهُمَّ انصر إِخْوَانَنَا الْمُسْلِمِيْن الْمُسْتَضْعَفِيْنِ فِيْ فِلِسْطِيْنَ ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُمْ وَأَخْرِجْهُمْ مِنَ الضِّيْقِ وَالْحِصَارِ ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْهُمُ الشُّهَدَاءَ وَاشْفِ مِنْهُمُ الْمَرْضَى وَالْجَرْحَى ، اللَّهُمَّ كُنْ لَهُمْ وَلاَ تَكُنْ عَلَيْهِمْ فَإِنَّهُ لاَ حَوْلَ لَهُمْ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِكَ

اللَّهُمَّ إنَّا نَسْأَلُكَ الهُدَى ، والتُّقَى ، والعَفَافَ ، والغِنَى

رَبَنَا ءَاتِنَا فِي الدّنْيَا حَسَنَةً وَفِي اْلأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النّارِ

وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ

عِبَادَ اللهِ، إنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى ويَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ فَاذكُرُوا اللهَ الْعَظِيْمَ يَذْكُرْكُمْ وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ

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Penulis: Muhammad Idris, Lc.

Artikel Muslim.or.id