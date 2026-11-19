Khotbah pertama

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَركَاتُهُ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ, نَحْمَدُهُ, وَنَسْتَعِينُهُ, وَنَسْتَغْفِرُهُ, وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا, وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا

مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ, وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ, وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ, وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأََرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

أَمَّا بَعْدُ

فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ, وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ, وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا, وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ, وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ, وَكُلُّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ

Ma’asyiral Muslimin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala dengan menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.

Pada kesempatan Jumat yang mulia ini, marilah kita merenungkan sebuah perkara penting dalam kehidupan seorang muslim, yaitu berakhlak yang baik kepada sesama saudara muslim, terutama di tengah kondisi yang sulit dan penuh kesempitan serta ujian seperti sekarang ini.

Akhir-akhir ini, kita menyaksikan atau merasakan sendiri banyaknya kesulitan dan ujian dalam hidup. Ada yang diberikan ujian berupa kesulitan ekonomi, terlilit utang, kehilangan pekerjaan, menghadapi persoalan keluarga, dan berbagai ujian lainnya.

Saudaraku sekalian, jangan sampai kesulitan hidup yang kita rasakan menjadikan kita kehilangan akhlak. Jangan sampai sempitnya keadaan menjadikan hati kita sempit, mudah marah, mudah mencela, dan mudah menyakiti saudara kita sendiri. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman menjelaskan hakikat persaudaraan di antara kaum muslimin,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Oleh karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.” (QS. Al-Hujurat: 10)

Jemaah yang dimuliakan Allah.

Persaudaraan iman tidak dibatasi oleh kekayaan, jabatan, suku, maupun kedudukan. Orang kaya dan orang miskin adalah saudara. Orang yang berkecukupan dan orang yang sedang kesulitan juga saudara. Maka, jangan sampai kita merasa lebih mulia daripada saudara kita hanya karena keadaan dunia yang kita miliki.

Hari ini mungkin kita berkecukupan, tetapi siapa yang menjamin esok kita tidak membutuhkan pertolongan orang lain?

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda menjelaskan kepada kita bagaimana seharusnya seorang muslim memperlakukan saudara semuslim lainnya,

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

“Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai bagi saudaranya apa yang ia cintai bagi dirinya sendiri.” (HR. Bukhari no. 13 dan Muslim no. 45)

Jika kita tidak suka dihina, jangan menghina orang lain. Jika kita senang dan bahagia saat dibantu ketika kesulitan, maka bantulah saudara kita ketika membutuhkan pertolongan. Jika kita ingin dimaklumi kekurangan kita, belajarlah memaklumi kekurangan orang lain. Jangan hanya menuntut orang lain memahami keadaan kita, sementara kita tidak mau memahami keadaan mereka.

Di dalam Al-Qur’an, Allah Ta’ala memuji kaum Anshar yang tetap mendahulukan saudaranya meskipun mereka sendiri berada dalam kesusahan dan kekurangan,

وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَٰنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِى صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ أُوتُوا۟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِۦ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ

“Dan orang-orang (Anshar) yang menempatkan diri di kota Madinah dan telah beriman sebelum mereka, mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka. Dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka (orang Muhajirin), dan mereka mendahulukan (orang-orang Muhajirin) atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (QS. Al-Hasyr: 9)

Begitu sering Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam mengingatkan kita betapa kuatnya hubungan persaudaraan dalam Islam, betapa mulianya hubungan tersebut hingga kita harus senantiasa memperhatikan kondisi mereka, peduli atas setiap sesuatu yang menimpa kaum muslimin, tidak menelantarkan mereka, serta dilarang dari meremehkan dan mengejek di antara kita. Beliau shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ

“Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Ia tidak boleh menzaliminya, tidak boleh membiarkannya (ketika membutuhkan pertolongan), dan tidak boleh merendahkannya.” (HR. Muslim no. 2564)

Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah,

Di masa masa sulit seperti ini, marilah kita saling membantu di antara kita, di antara tetangga kita, saudara kita, menanyakan kabar mereka, menanyakan apakah saudara kita membutuhkan bantuan kita? Ingatlah perintah Allah Ta’ala,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa.” (QS. Al-Ma’idah: 2)

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam juga bersabda,

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

“Barang siapa menghilangkan satu kesusahan seorang mukmin dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan menghilangkan darinya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan hari kiamat.” (HR. Muslim no. 2699)

Jemaah salat Jumat rahimakumullah,

Membantu saudara kita tidak harus dengan harta yang banyak. Bisa dengan memberikan makanan, membantu mencarikan pekerjaan, memberikan pinjaman tanpa mengambil keuntungan, memberikan nasihat, atau sekadar menghibur, menanyakan kabar, dan menguatkan hatinya.

Jika belum mampu membantu, setidaknya jangan menyakitinya. Baik itu dengan komentar, tindakan, atau apapun bentuk lainnya. Jika belum mampu memberikan sesuatu, setidaknya jangan mengambil sesuatu yang menjadi haknya. Jika belum mampu meringankan bebannya, paling tidak jangan mempersulit dan menyusahkan.

Ma’asyiral Muslimin rahimakumullah. Marilah kita introspeksi diri.

Sudahkah kehadiran kita memberikan manfaat bagi orang lain? Apakah lisan kita menenangkan atau menyakitkan? Apakah tangan kita ringan membantu atau justru menyusahkan? Jangan sampai kita rajin beribadah kepada Allah, tetapi buruk akhlak kita kepada sesama manusia.

Jadikanlah masa sulit ini sebagai kesempatan untuk memperkuat persaudaraan, memperbanyak kepedulian, dan memperindah akhlak.

أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

Khotbah kedua

اَلْحَمْدُ للهِ وَكَفَى، وَأُصَلِّيْ وَأُسَلِّمُ عَلَى مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَى، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَهْلِ الْوَفَا. أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ أَمَّا بَعْدُ

Ma’asyiral Muslimin rahimakumullah. Marilah kita kembali bertakwa kepada Allah dan memperbaiki hubungan kita dengan sesama saudara muslim, terutama di masa-masa sulit seperti ini. Ingatlah sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dalam riwayat Muslim,

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى

“Perumpamaan orang-orang beriman dalam hal saling mencintai, menyayangi, dan mengasihi adalah seperti satu tubuh. Apabila satu anggota tubuh merasa sakit, seluruh tubuh ikut merasakan sakit dengan tidak bisa tidur dan demam.” (HR. Bukhari no. 6011 dan Muslim no. 2586)

Inilah persaudaraan kaum muslimin yang sesungguhnya. Jika ada saudara kita kesulitan, kita berusaha membantunya. Jika ada yang tertimpa musibah, kita mendoakannya. Jika ada yang melakukan kesalahan, kita menasihatinya dengan baik. Jika ada yang menyakiti kita, kita berusaha memaafkannya. Jangan sampai kesulitan hidup membuat kita kehilangan kasih sayang kepada sesama.

Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba-Nya yang baik akhlaknya, luas hatinya, ringan tangannya dalam membantu, dan mudah memaafkan.

إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ. وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ والْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ

رَبّنَا لاَتُؤَاخِذْ نَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا رَبّنَا وَلاَ تًحَمّلْنَا مَالاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلاَنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ

اللَّهُمَّ انصر إِخْوَانَنَا الْمُسْلِمِيْن الْمُسْتَضْعَفِيْنِ فِيْ فِلِسْطِيْنَ ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُمْ وَأَخْرِجْهُمْ مِنَ الضِّيْقِ وَالْحِصَارِ ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْهُمُ الشُّهَدَاءَ وَاشْفِ مِنْهُمُ الْمَرْضَى وَالْجَرْحَى ، اللَّهُمَّ كُنْ لَهُمْ وَلاَ تَكُنْ عَلَيْهِمْ فَإِنَّهُ لاَ حَوْلَ لَهُمْ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِكَ

اللَّهُمَّ إنَّا نَسْأَلُكَ الهُدَى ، والتُّقَى ، والعَفَافَ ، والغِنَى رَبَنَا ءَاتِنَا فِي الدّنْيَا حَسَنَةً وَفِي اْلأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النّارِ.وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ

عِبَادَ اللهِ، إنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى ويَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ. فَاذكُرُوا اللهَ الْعَظِيْمَ يَذْكُرْكُمْ وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ

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Penulis: Muhammad Idris, Lc.

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