Khotbah pertama

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ

Jemaah Jumat yang dirahmati Allah,

Dosa bukan perkara yang bisa dianggap remeh. Setiap maksiat yang dilakukan seorang hamba membawa dampak nyata, baik di dunia maupun di akhirat. Allah Ta’ala menegaskan bahwa tidak ada satu pun musibah yang menimpa manusia kecuali karena ulah tangan mereka sendiri.

Allah Ta’ala berfirman,

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ

“Dan musibah apa saja yang menimpa kalian, maka itu disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan kalian.” (QS. Asy-Syura: 30)

Ayat ini sangat tegas. Setiap kesulitan, setiap kesempitan, setiap penyakit, setiap kehilangan, tidak lepas dari dosa-dosa yang kita kerjakan. Dan yang Allah maafkan jauh lebih banyak daripada yang Dia timpakan. Seandainya Allah menghukum manusia sesuai seluruh dosanya, niscaya tidak ada satu pun makhluk yang tersisa di muka bumi.

Allah Ta’ala juga berfirman,

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.” (QS. Ar-Rum: 41)

Bencana yang datang silih berganti, paceklik, wabah, dan berbagai bentuk penderitaan, semuanya bermuara pada dosa-dosa manusia. Allah menimpakan sebagian kecil dari akibat perbuatan mereka agar mereka sadar dan kembali.

Bahkan fitnah dan azab yang lebih besar tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat zalim saja, melainkan bisa menimpa seluruh masyarakat ketika kemaksiatan dibiarkan merajalela. Allah Ta’ala berfirman,

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan peliharalah diri kalian dari fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian saja, dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya.” (QS. Al-Anfal: 25)

Ketika kemaksiatan dilakukan secara terang-terangan dan tidak ada yang mengingkarinya, azab Allah bisa menimpa semuanya, baik yang berbuat maksiat maupun yang diam saja.

Jemaah yang dirahmati Allah,

Di antara akibat dosa yang paling nyata adalah terhalangnya rezeki. Banyak orang mengira bahwa rezekinya seret karena faktor ekonomi atau persaingan. Padahal, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam telah menjelaskan sebab yang sebenarnya.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

إِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ

“Sesungguhnya seorang hamba benar-benar terhalang rezekinya karena dosa yang ia kerjakan.” (HR. Ibnu Majah, dihasankan oleh al-Albani)

Seorang hamba bisa saja sudah berusaha sekuat tenaga, bekerja siang malam, membuka berbagai peluang, namun rezekinya tetap sempit karena ada dosa yang menjadi penghalang antara dirinya dan rezeki yang Allah tetapkan untuknya.

Dan sebaliknya, ketaatan dan ketakwaan menjadi pembuka pintu rezeki dan keberkahan yang paling efektif. Allah Ta’ala berfirman,

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

“Dan sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Akan tetapi, mereka mendustakan ayat-ayat Kami itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” (QS. Al-A’raf: 96)

Perhatikanlah betapa Allah mengaitkan keberkahan dari langit dan bumi dengan iman dan takwa, lalu mengaitkan azab dengan pendustaan dan dosa. Maka siapa saja yang merasa rezekinya sempit dan keberkahan hidupnya hilang, hendaknya ia memeriksa dosa-dosanya sebelum menyalahkan keadaan.

Allah Ta’ala juga mengabadikan nasihat Nabi Nuh ‘alaihissalam kepada kaumnya,

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا

“Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Rabb kalian, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepada kalian dengan lebat, dan memperbanyak harta dan anak-anak kalian, dan menjadikan untuk kalian kebun-kebun dan sungai-sungai.” (QS. Nuh: 10-12)

Istigfar bukan hanya penghapus dosa, melainkan juga pembuka pintu rezeki, pembuka pintu hujan, pembuka pintu keturunan, dan pembuka pintu kemakmuran.

Jemaah yang dirahmati Allah,

Akibat dosa yang tidak kalah berbahaya adalah dampaknya terhadap hati. Dosa yang terus-menerus dilakukan akan mengeraskan hati, menutup cahaya iman, dan membuat pelakunya tidak lagi merasakan manisnya ketaatan.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَخْطَأَ خَطِيئَةً نُكِتَتْ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُهُ، وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ، وَهُوَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ: كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

“Sesungguhnya apabila seorang hamba melakukan satu dosa, maka ditorehkan di hatinya satu titik hitam. Jika ia berhenti, beristigfar dan bertobat, dibersihkanlah hatinya. Namun, jika ia kembali melakukannya, ditambahlah titik itu sampai menutupi hatinya. Itulah ar-raan yang Allah sebutkan (yang artinya), ‘Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan telah menutupi hati mereka.’” (HR. at-Tirmidzi, dihasankan oleh al-Albani)

Hati yang sudah tertutup oleh ran tidak lagi mampu membedakan yang haq dan yang batil. Yang makruf terasa berat, yang mungkar terasa ringan. Nasihat tidak lagi mempan, peringatan tidak lagi menggugah. Allah Ta’ala berfirman tentang kondisi ini,

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

“Maka apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur’an, ataukah hati mereka sudah terkunci?” (QS. Muhammad: 24)

Dan Allah juga berfirman mengingatkan orang-orang beriman,

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ

“Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka? Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Al-Kitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.” (QS. Al-Hadid: 16)

Jemaah yang dirahmati Allah,

Dosa juga menjadi sebab hilangnya keimanan pada saat pelakunya bermaksiat. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ

“Tidaklah seorang pezina berzina, ketika ia berzina dalam keadaan beriman; tidaklah seorang peminum khamar meminumnya, ketika ia meminum dalam keadaan beriman; tidaklah seorang pencuri mencuri, ketika ia mencuri dalam keadaan beriman; dan tidaklah seorang perampok merampas sesuatu yang orang-orang memandanginya, ketika ia merampasnya dalam keadaan beriman.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Setiap kali seseorang bermaksiat, ia sedang memadamkan cahaya imannya sendiri pada saat itu. Dan jika ia terus-menerus melakukannya, cahaya itu bisa padam sepenuhnya.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam juga memperingatkan tentang dosa-dosa yang dianggap remeh. Beliau bersabda,

إِيَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ فَإِنَّهُنَّ يَجْتَمِعْنَ عَلَى الرَّجُلِ حَتَّى يُهْلِكْنَهُ

“Jauhilah dosa-dosa yang dianggap remeh, karena sesungguhnya dosa-dosa itu berkumpul pada seseorang sampai membinasakannya.” (HR. Ahmad, disahihkan oleh al-Albani)

Dosa kecil yang dianggap remeh, jika terus-menerus dilakukan tanpa tobat, akan menumpuk dan menjadi sebab kebinasaan. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengumpamakannya seperti kaum yang singgah di sebuah lembah, lalu masing-masing mengambil satu ranting kayu, sampai akhirnya terkumpul kayu yang cukup untuk membakar roti mereka. Begitulah dosa-dosa kecil yang menumpuk, pada akhirnya membinasakan pelakunya.

Dan jangan lupa, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam juga telah memperingatkan tentang tujuh dosa besar yang membinasakan. Beliau bersabda,

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ

“Jauhilah tujuh dosa yang membinasakan.” Mereka bertanya, “Apa saja itu, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh zina wanita-wanita mukminah yang menjaga kehormatan lagi lalai.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Jemaah yang dirahmati Allah,

Ibnu Mas’ud radhiyallahu ‘anhu menggambarkan perbedaan sikap seorang mukmin dan seorang pendosa terhadap dosanya. Beliau berkata,

إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْه، وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا

“Sesungguhnya seorang mukmin memandang dosa-dosanya seolah-olah ia duduk di bawah sebuah gunung yang ia takut gunung itu menimpanya. Sedangkan seorang pendosa memandang dosa-dosanya seperti lalat yang lewat di hidungnya, lalu ia kibaskan begitu saja.” (HR. Bukhari)

Yang satu takut dan segera bertobat, yang satu lagi menganggap enteng dan melupakan. Sikap inilah yang menentukan selamat atau binasanya seorang hamba di hadapan Allah Ta’ala.

بَارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ. أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

Khotbah kedua

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى إِحْسَانِهِ، وَالشُّكْرُ لَهُ عَلَى تَوْفِيقِهِ وَامْتِنَانِهِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. أَمَّا بَعْدُ

Jemaah yang dirahmati Allah,

Setelah kita mengetahui berbagai akibat dosa yang begitu mengerikan, maka satu-satunya jalan keluar adalah tobat yang jujur kepada Allah Ta’ala. Dan pintu tobat itu terbuka lebar selama matahari belum terbit dari barat dan selama nyawa belum sampai di tenggorokan.

Allah Ta’ala berfirman,

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

“Katakanlah, wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Az-Zumar: 53)

Allah Ta’ala juga memerintahkan,

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Dan bertobatlah kalian semuanya kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung.” (QS. An-Nur: 31)

Dan Allah memerintahkan tobat yang sesungguhnya,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

“Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya, mudah-mudahan Rabb kalian akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai.” (QS. At-Tahrim: 8)

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memberikan kabar gembira bagi orang yang bertobat,

التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ

“Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak memiliki dosa.” (HR. Ibnu Majah, dihasankan oleh al-Albani)

Beliau juga bersabda,

كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ

“Setiap anak Adam banyak berbuat dosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertobat.” (HR. at-Tirmidzi, dihasankan oleh al-Albani)

Dan beliau juga bersabda,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ فَإِنِّي أَتُوبُ فِي الْيَوْمِ إِلَيْهِ مِائَةَ مَرَّةٍ

“Wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dan beristigfarlah kepada-Nya, karena sesungguhnya aku bertobat kepada-Nya seratus kali dalam sehari.” (HR. Muslim)

Jika manusia yang paling mulia dan telah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang masih bertobat seratus kali dalam sehari, bagaimana dengan kita yang setiap harinya tidak lepas dari khilaf dan dosa?

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam juga bersabda tentang keutamaan istigfar,

مَنْ لَزِمَ الِاسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

“Barangsiapa yang senantiasa beristigfar, niscaya Allah menjadikan untuknya jalan keluar dari setiap kesempitan, kelapangan dari setiap kesedihan, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak ia sangka.” (HR. Abu Dawud)

Namun ingatlah, tobat harus dilakukan sebelum terlambat. Allah Ta’ala berfirman,

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

“Dan tidaklah tobat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, sesungguhnya aku bertobat sekarang. Dan tidak pula orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu, telah Kami sediakan siksa yang pedih.” (QS. An-Nisa: 18)

Maka marilah kita perbanyak istigfar dan tobat sekarang, sebelum datang hari di mana tobat tidak lagi bermanfaat. Jangan biarkan dosa-dosa kita menumpuk sampai hati kita tertutup, rezeki kita terhambat, dan keberkahan hidup kita hilang.

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ تَوْبَةً نَصُوحًا قَبْلَ الْمَوْتِ وَرَاحَةً عِنْدَ الْمَوْتِ وَمَغْفِرَةً بَعْدَ الْمَوْتِ

اللَّهُمَّ لَا تَدَعْ لَنَا ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ وَلَا دَيْنًا إِلَّا قَضَيْتَهُ

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

عِبَادَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. فَاذْكُرُوا اللَّهَ الْعَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ

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Penulis: Muhammad Insan Fathin

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