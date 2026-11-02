Salat sunah merupakan salah satu amalan sunah yang senantiasa dikerjakan oleh Rasulullah. Di akhir kehidupan beliau pun, Rasulullah senantiasa mengerjakan salat sunah walau dalam keadaan sakit. Lalu, bagaimanakah salat sunah Rasulullah?

Semangat Rasulullah dalam melaksanakan salat sunah

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam sangat bersemangat dalam mengerjakan salat sunah. Banyak hadis yang menunjukkan bahwa beliau sangat semangat untuk senantiasa mengerjakan salat sunah. Berikut ini beberapa kegiatan beliau yang menunjukkan semangat beliau dalam mengerjakan salat sunah:

Salat hingga kaki Rasulullah bengkak

Walaupun beliau merupakan seorang Rasul yang sudah dijamin masuk surga, hal itu tidak menjadikan beliau merasa aman untuk beribadah sekedarnya saja. Dalam suatu hadis disebutkan bahwa beliau salat sunah hingga kaki beliau bengkak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, beliau berkata,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يُصَلِّي حَتَّى تَرِمَ قَدَمَاهُ، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: أَتَفْعَلُ هَذَا وَقَدْ جَاءَكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ غَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؟ قَالَ: أَفَلا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam biasa melaksanakan salat hingga kedua kaki beliau bengkak. Lalu dikatakan kepada beliau, ‘Mengapa engkau melakukan hal ini, padahal telah sampai kepadamu bahwa Allah Ta’ala telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang?’ Beliau menjawab, ‘Tidakkah aku boleh menjadi seorang hamba yang bersyukur?’” (HR. Tirmidzi)

Itulah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau merupakan teladan bagi kita agar semangat untuk senantiasa terus beribadah.

Salat sunah sambil duduk

Rasulullah juga selalu menjaga untuk tetap salat sunah walaupun keadaan tidak ideal, seperti saat safar, sakit, atau semacamnya, beliau menjalankan salat sunah sambil duduk. Hal tersebut sebagaimana dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu ‘anha, beliau berkata,

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي جَالِسًا، فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ، فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَدْرُ مَا يَكُونُ ثَلاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً، قَامَ فَقَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ، ثُمَّ صَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِك

“Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam biasa melaksanakan salat sambil duduk dan membaca Al-Qur’an dalam keadaan duduk. Apabila tersisa dari bacaannya sekitar tiga puluh atau empat puluh ayat, beliau berdiri dan melanjutkan bacaannya dalam keadaan berdiri. Kemudian beliau rukuk dan sujud. Beliau melakukan hal yang sama pada rakaat kedua.” (HR. Tirmidzi)

Bahkan ketika beliau sakit di akhir-akhir kehidupan beliau, Rasulullah tetap melaksanakan salat sunah. Beliau mengerjakan salat sunah tersebut sambil duduk, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu ‘anha, beliau berkata,

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، لَمْ يَمُتْ، حَتَّى كَانَ أَكْثَرُ صَلاتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ

“Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tidaklah wafat hingga sebagian besar salat beliau dilakukan dalam keadaan duduk.” (HR. Tirmidzi)

Itulah semangat Rasulullah dalam menjalankan salat sunah. Beliau salat dengan sungguh-sungguh dan berusaha merutinkan salat sunah hingga akhir hayat beliau.

Salat malam Rasulullah

Di antara salat sunah Rasulullah yang paling sering beliau kerjakan adalah salat malam. Beliau terbiasa salat malam setelah beliau tidur, lalu tidur kembali hingga azan subuh. Dari Aisyah radhiyallahu ‘anha,

كَانَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ ثُمَّ يَقُومُ، فَإِذَا كَانَ مِنَ السَّحَرِ أَوْتَرَ، ثُمَّ أَتَى فِرَاشَهُ، فَإِذَا كَانَ لَهُ حَاجَةٌ أَلَمَّ بِأَهْلِهِ، فَإِذَا سَمِعَ الأَذَانَ وَثَبَ، فَإِنْ كَانَ جُنُبًا أَفَاضَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ، وَإِلا تَوَضَّأَ وَخَرَجَ إِلَى الصَّلاةِ

“Beliau tidur pada awal malam, kemudian bangun. Apabila telah memasuki waktu sahur, beliau melaksanakan witir. Kemudian beliau kembali ke tempat tidurnya. Jika beliau mempunyai keperluan, beliau mendatangi istrinya. Apabila mendengar azan, beliau segera bangun. Jika beliau dalam keadaan junub, beliau menuangkan air ke seluruh tubuhnya. Jika tidak, beliau berwudu kemudian keluar untuk melaksanakan salat.” (HR. Tirmidzi)

Salat malam yang dikerjakan oleh Rasulullah biasanya terdiri dari dua rakaat, lalu salam beberapa kali, lalu diakhiri dengan salat witir. Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma menceritakan bahwa ketika ia bermalam di rumah Maimunah, beliau melihat Rasulullah salat malam setelah bangun dari tidur,

فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، قَالَ مَعْنٌ: سِتَّ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَوْتَرَ، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى جَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ، فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ

“Beliau salat dua rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian dua rakaat.” Ma’n berkata, “Enam kali.” Kemudian beliau melakukan witir. Setelah itu, beliau berbaring hingga muazin datang. Beliau pun bangun dan melaksanakan dua rakaat yang ringan, kemudian keluar dan melaksanakan salat Subuh.” (HR. Tirmidzi)

Panjangnya salat malam Rasulullah

Dari penjelasan sebelumnya, kita mengetahui bahwa Rasulullah rutin mengerjakan salat malam dan beliau pernah terlihat oleh Aisyah salat hingga kaki Rasulullah bengkak karena lamanya salat. Lalu sebenarnya, berapa lamakah salat malam Rasulullah?

Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu ‘anhu mengamati salat malam Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Ia berkata,

فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ، طَوِيلَتَيْنِ، طَوِيلَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ أَوْتَرَ، فَذَلِكَ ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً

“Rasulullah ﷺ melaksanakan dua rakaat yang ringan. Kemudian beliau melaksanakan dua rakaat yang panjang, dua kali. Kemudian beliau melaksanakan dua rakaat yang lebih pendek daripada dua rakaat sebelumnya. Kemudian dua rakaat yang lebih pendek daripada dua rakaat sebelumnya. Kemudian dua rakaat yang lebih pendek daripada dua rakaat sebelumnya. Kemudian dua rakaat yang lebih pendek daripada dua rakaat sebelumnya. Setelah itu, beliau melakukan witir. Itulah tiga belas rakaat.” (HR. Tirmidzi)

Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu ‘anhu juga menceritakan ketika beliau salat malam bersama Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Ia menceritakan bahwa beliau membaca surah Al-Baqarah, Ali ‘Imran, An-Nisa, dan Al-Ma’idah atau Al-An’am dalam salat tersebut.

Dari keterangan di atas, kita bisa simpulkan bahwa Rasulullah mengerjakan salat malam dengan waktu yang cukup panjang.

Rasulullah mengganti salat malam yang terlewat

Selain merutinkan salat malam, Rasulullah juga mengganti salat malam beliau jika terlewat. Dari Aisyah radhiyallahu ‘anha, beliau berkata,

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا لَمْ يُصَلِّ بِاللَّيْلِ، مَنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ النَّوْمُ، أَوْ غَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ، صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً

“Apabila Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak melaksanakan salat malam karena tidur menghalanginya atau kedua matanya tertidur, beliau melaksanakan dua belas rakaat pada siang hari.” (HR. Tirmidzi)

Salat sunah rawatib

Selain salat malam, Rasulullah juga rutin mengerjakan salat sunah rawatib, yaitu salat sunah sebelum atau sesudah salat 5 waktu. Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhuma berkata,

صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ

“Aku melaksanakan salat bersama Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, dua rakaat sebelum Zuhur, dua rakaat setelahnya, dua rakaat setelah Magrib di rumah beliau, dan dua rakaat setelah Isya di rumah beliau.” (HR. Tirmidzi)

Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhuma meriwayatkan dari Hafshah radhiyallahu ‘anha,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ وَيُنَادِي الْمُنَادِي

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam biasa melaksanakan dua rakaat ketika fajar mulai terbit dan muazin mengumandangkan azan.” (HR. Tirmidzi)

Abdullah bin Syaqiq berkata,

سَأَلتُ عَائِشَةَ، عَنْ صَلاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ، وَقَبْلَ الْفَجْرِ ثِنْتَيْنِ

“Aku bertanya kepada Aisyah tentang salat Nabi, ia menjawab, ‘Beliau melaksanakan dua rakaat sebelum Zuhur dan dua rakaat setelahnya, dua rakaat setelah Magrib, dua rakaat setelah Isya, dan dua rakaat sebelum Subuh.’” (HR. Tirmidzi)

Penutup

Selain salat malam dan rawatib, masih banyak salat sunah lain yang dikerjakan oleh Rasulullah, tetapi yang paling sering beliau lakukan secara rutin adalah kedua salat sunah tersebut. Dari semangat beliau mengerjakan salat sunah, sepatutnya bagi kita sebagai penyemangat agar bisa merutinkan salat-salat sunah di setiap harinya.

Semoga Allah memberikan kita kemudahan untuk meniru Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan juga memudahkan kita untuk senantiasa mengerjakan salat sunah di keseharian kita.

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Penulis: Firdian Ikhwansyah

Artikel Muslim.or.id

Sumber:

Syarah Syamail Nabi, karya Syekh Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr.