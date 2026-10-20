Nama dan nasabnya

Beliau adalah Imam dan ulama besar, Abu Muhammad al-Qasim bin Fairruh. Nama Fairruh dalam bahasa Arab bermakna besi. Nisbah ar-Ru‘aini merujuk kepada Dzu Ru‘ain, salah seorang aqyal (penguasa atau pemimpin) Yaman. Beliau dikenal dengan nama asy-Syathibi, seorang ulama qira’at yang tunanetra, dan termasuk salah satu tokoh terkemuka pada abad ke-6 Hijriah.

Kelahiran, masa pertumbuhan, dan perjalanan menuntut ilmu

Beliau رحمه الله lahir pada akhir tahun 538 H di Syathibah, Andalusia. Beliau tumbuh dan berkembang di sana dengan penuh perhatian terhadap ilmu. Beliau mempelajari ilmu qira’at kepada gurunya, Abu ‘Abdullah Muhammad bin Abi al-‘Ash an-Nafzi.

Kemudian beliau melakukan perjalanan ke Valencia, yang letaknya tidak jauh dari daerah asalnya. Di sana, beliau menyetorkan hafalan kitab at-Taisir serta mempelajari ilmu qira’at kepada Ibnu Hudzail. Beliau juga mendengar dan mempelajari hadis darinya. Setelah itu, beliau melakukan perjalanan untuk menunaikan ibadah haji. Dalam perjalanannya, beliau sempat mendengar hadis dari Abu Thahir as-Silafi di Iskandariyah.

Ketika memasuki Mesir, beliau mendapatkan sambutan dan penghormatan dari al-Qadhi al-Fadhil. Sang qadhi mengetahui kedudukan dan kapasitas keilmuannya, kemudian menempatkannya di madrasah yang ia bangun di dalam kota Kairo dan mengangkatnya sebagai syekh/pengajar di madrasah tersebut.

Di madrasah inilah beliau menyusun qasidah lamiyyah yang diberi judul Hirz al-Amani wa Wajh at-Tahani. Karya tersebut kemudian menjadi sangat terkenal di berbagai penjuru dunia dan lebih dikenal dengan nama asy-Syathibiyyah, yang dinisbahkan kepada nama beliau.

Guru-gurunya

Imam asy-Syathibi mempelajari ilmu qira’at dan berbagai cabang ilmu lainnya kepada sejumlah ulama terkemuka. Murid beliau, as-Sakhawi, menyebutkan beberapa keutamaan dan guru-guru beliau رحمه الله. Ia berkata,

أخذ القراءةَ من الشيخ الإمام الزاهد أبي الحسن بن هُذيل، عن أبي داود، عن أبي عمرو الدَّاني رحمهم الله، وأخذَها أيضًا عن أبي عبدالله محمد بن أبي العاص النَّفزي

“Beliau mempelajari qira’at dari seorang syekh, imam, dan ahli zuhud, yaitu Abu al-Hasan bin Hudzail, dari Abu Dawud, dari Abu ‘Amr ad-Dani رحمه الله. Beliau juga mempelajarinya dari Abu ‘Abdullah Muhammad bin Abi al-‘Ash an-Nafzi.”

Syekh ‘Alam ad-Din Abu al-Hasan ‘Ali bin Muhammad as-Sakhawi juga berkata,

وقد رأيتُ أن أذكُر ما كتباه له في ذلك من معرفة سنده المتصل بالأئمة السبعة رضي الله عنهم، ثم أذكُر إن شاء الله عند ذكر الأئمة السَّبعة اتصال قراءتِهم برسول الله صلى الله عليه وسلم؛ إذ لا بدَّ مِن معرفة ذلك لمن ترجِع قراءتُه إلى هذا السند

“Aku memandang perlu untuk menyebutkan apa yang telah dituliskan oleh keduanya mengenai sanad beliau dalam qira’at yang bersambung kepada tujuh imam qira’at رضي الله عنهم. Kemudian, insya Allah, ketika membahas ketujuh imam tersebut, aku akan menjelaskan keterhubungan sanad qira’at mereka hingga kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Sebab, pengetahuan tentang hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat penting bagi siapa saja yang sanad qira’at-nya bersumber dari jalur ini.”

Murid-muridnya

Ketika Imam asy-Syathibi memasuki Mesir, al-Qadhi al-Fadhil memuliakannya setelah mengetahui kedudukan dan kapasitas keilmuannya. Imam asy-Syathibi kemudian dipercaya untuk memimpin pengajaran qira’at di al-Madrasah al-Fadhiliyyah. Di sana beliau menyusun qasidah lamiyyah dan ra’iyyah. Ketenaran beliau pun tersebar luas hingga orang-orang dari berbagai penjuru datang untuk belajar kepadanya.

Beliau biasa melaksanakan salat Subuh dalam keadaan masih gelap di al-Fadhiliyyah, kemudian duduk untuk mengajarkan qira’at. Orang-orang bahkan berlomba-lomba berangkat pada malam hari agar dapat menjadi yang pertama sampai kepadanya. Ketika beliau telah duduk untuk mengajar, beliau hanya mengatakan,

من جاء أوَّلًا فليقرأ

“Siapa yang datang lebih dahulu, hendaknya membaca.”

Kemudian beliau menerima bacaan para murid berdasarkan urutan kedatangan mereka, yang lebih dahulu datang akan didahulukan daripada yang datang setelahnya.

Di antara murid Imam asy-Syathibi yang paling terkenal, bahkan tidak diragukan lagi adalah ‘Ali bin Muhammad bin ‘Abd as-Shamad bin ‘Abd al-Ahad bin ‘Abd al-Ghalib bin ‘Athas, yang dikenal dengan gelar ‘Alam ad-Din Abu al-Hasan al-Hamdani as-Sakhawi. Beliau adalah seorang ahli qira’at, ahli tafsir, ahli nahwu, ahli bahasa, dan ulama bermazhab Syafi‘i, serta menjadi salah satu guru besar para ahli qira’at di Damaskus. Beliau hidup pada tahun 558–643 H.

As-Sakhawi mempelajari ilmu qira’at kepada Abu al-Qasim asy-Syathibi. Ia banyak mengambil manfaat dari gurunya tersebut dan sangat terpengaruh oleh keilmuan beliau. Hal tersebut tampak jelas dalam berbagai karya yang ditulisnya.

Karya-karya beliau

Imam asy-Syathibi dikenal sebagai ulama yang sangat cerdas dan memiliki keluasan ilmu. Beliau memiliki penguasaan yang mendalam dalam bidang qira’at, rasm al-Qur’an, ilmu nahwu, fikih, dan hadis. Beliau menuangkan ilmunya dalam sejumlah karya berbentuk matan dan nazham yang sangat bernilai. Karya-karyanya menunjukkan keluasan ilmunya, kematangan pemikirannya, serta tingginya kedudukan beliau dalam bidang keilmuan.

Ketika beliau mulai mengajar di Mesir, kedudukannya semakin tinggi dan namanya semakin dikenal luas. Bahkan, kepemimpinan dalam pengajaran ilmu qira’at akhirnya berada di tangan beliau.

Diriwayatkan bahwa ketika dibacakan kepadanya kitab al-Muwaththa’ dan as-Shahihain (Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim), beliau mampu mengoreksi naskah-naskah kitab tersebut berdasarkan hafalannya. Oleh karena itu, sampai-sampai dikatakan,

إنَّه يحفظ وقْر بَعير من العلوم

“Sesungguhnya ia menghafal ilmu sebanyak muatan seekor unta.”

Di antara karya-karya Imam asy-Syathibi adalah:

1) Nazham asy-Syathibiyyah

Yaitu Hirz al-Amani wa Wajh at-Tahani fi al-Qira’at as-Sab‘, sebuah nazham yang membahas tujuh qira’at Al-Qur’an. Karya inilah yang kemudian sangat terkenal dengan nama asy-Syathibiyyah, yang dinisbahkan kepada penulisnya.

2) ‘Aqilah Atrab al-Qasha’id fi Asna al-Maqashid

Karya ini membahas ilmu rasm al-Qur’an. Di dalamnya, Imam asy-Syathibi menazhamkan kitab al-Muqni‘ karya Abu ‘Amr ad-Dani رحمه الله dalam bidang rasm, sekaligus memberikan beberapa tambahan. Nazham al-‘Aqilah ini terdiri dari 298 bait.

3) Nazhimah az-Zuhri

Kitab ini membahas jumlah ayat dalam surah-surah Al-Qur’an, khususnya mengenai penghitungan ayat-ayat Al-Qur’an dan ilmu fawashil.

4) Qasidah Dal

Imam asy-Syathibi juga memiliki sebuah qasidah yang berakhiran huruf dal, yang terdiri dari kurang lebih 500 bait. Dalam qasidah tersebut, beliau menazhamkan isi kitab at-Tamhid karya Ibnu ‘Abd al-Barr رحمه الله.

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Keutamaan dan kedudukan Imam asy-Syathibi

Imam asy-Syathibi merupakan imam yang tsiqah, kokoh keilmuannya, dan menjadi hujah dalam bidang-bidang ilmu Al-Qur’an, hadis, dan bahasa. Beliau juga dikenal memiliki ketajaman daya pikir, kecermatan akal, serta kekuatan dalam memahami dan menangkap berbagai persoalan.

Di samping keluasan ilmunya, beliau juga dikenal karena kezuhudan, kesalehan, sifat wara‘, ketekunan dalam beribadah, serta kesungguhan dalam mengabdikan diri kepada Allah. Beliau bermazhab Syafi‘i dan senantiasa berpegang teguh kepada As-Sunnah.

Beliau tidak pernah duduk untuk mengajarkan ilmu qira’at kecuali dalam keadaan suci. Beliau juga melarang orang-orang yang duduk bersamanya untuk membicarakan sesuatu selain ilmu dan Al-Qur’an.

Ketika beliau menderita sakit yang cukup berat, beliau tidak pernah mengeluh ataupun mengaduh. Apabila ditanya tentang keadaannya, beliau hanya menjawab,

العافية

“Al-‘afiyah (baik-baik saja).”

Beliau tidak menambahkan apa pun selain jawaban tersebut. Demikianlah yang disebutkan oleh al-Hafizh adz-Dzahabi tentang Imam asy-Syathibi.

Pujian para ulama terhadap Imam asy-Syathibi

Imam asy-Syathibi رحمه الله mendapatkan banyak pujian dari para ulama yang mengenal keilmuan, ketakwaan, dan kepribadiannya. Berikut beberapa kesaksian para ulama mengenai beliau,

Abu al-Hasan as-Sakhawi, murid beliau, menggambarkan Imam asy-Syathibi sebagai seorang ulama yang menguasai Kitabullah, baik dalam hal qira’at maupun tafsir. Beliau juga merupakan seorang yang sangat menonjol dalam ilmu hadis Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Ketika kitab Shahih al-Bukhari, Shahih Muslim, dan al-Muwaththa’ dibacakan di hadapannya, beliau mampu mengoreksi bacaan berdasarkan hafalannya, bahkan mendiktekan berbagai catatan penting pada bagian-bagian yang membutuhkan penjelasan.

As-Sakhawi rahimahullah juga berkata,

وأخبرني أنَّه نظم في كتاب التمهيد لابن عبدالبر رحمه الله قصيدةً داليةً في خمسمائةِ بيتٍ، مَن حفِظَها أحاط بالكتاب علمًا، وكان مبرزًا في علم النَّحو والعربية، عارفًا بعلم الرؤيا، حسنَ المقاصد، مخلصًا فيما يقول ويفعل

“Beliau memberitahuku bahwa ia telah menyusun sebuah qasidah berakhiran huruf dal yang terdiri dari sekitar 500 bait tentang kitab at-Tamhid karya Ibnu ‘Abd al-Barr رحمه الله. Barang siapa menghafalnya, maka ia akan menguasai kandungan kitab tersebut secara menyeluruh. Beliau juga sangat menonjol dalam ilmu nahwu dan bahasa Arab, memahami ilmu tafsir mimpi, memiliki tujuan-tujuan yang baik, serta ikhlas dalam setiap perkataan dan perbuatannya.”

Ibnu Khallikan berkata,

وكان يجتنب فضولَ الكلام، ولا يتكلَّم في سائر أوقاتِه إلا بما تدعو إليه ضرورةٌ، ولا يجلس للإقراء إلا على طهارة، في هيئة حسنةٍ، وخضوعٍ واستكانة، ويمنع جلساءه من الخَوض والحديث في شيءٍ إلا في العلم والقرآن

“Beliau menjauhi perkataan yang tidak bermanfaat. Dalam seluruh waktunya, beliau tidak berbicara kecuali mengenai sesuatu yang memang diperlukan. Beliau tidak duduk untuk mengajarkan qira’at kecuali dalam keadaan suci, dengan penampilan yang baik, penuh ketundukan dan kerendahan hati. Beliau juga melarang orang-orang yang duduk bersamanya untuk membicarakan sesuatu selain ilmu dan Al-Qur’an.”

Ibnu al-Jazari رحمه الله berkata,

كان الشاطبي أعجوبة في الذَّكاء، آيةً من آيات اللهِ، مواظبًا على السُّنة، وقال: بلغنا أنَّه وُلد أعمى

“Asy-Syathibi merupakan sesuatu yang menakjubkan dalam hal kecerdasan. Ia adalah salah satu tanda kebesaran Allah. Ia senantiasa berpegang teguh kepada As-Sunnah.”

Ibnu al-Jazari juga menyebutkan,

بلغنا أنَّه وُلد أعمى

“Telah sampai kepada kami berita bahwa beliau dilahirkan dalam keadaan tunanetra.”

Ibnu Katsir رحمه الله berkata,

كان دَيِّنًا خاشعًا ناسكًا كثيرَ الوقارِ، لا يتكلَّم فيما لا يعنيه

“Beliau adalah seorang yang taat beragama, khusyuk, tekun beribadah, memiliki kewibawaan yang besar, dan tidak berbicara mengenai sesuatu yang tidak bermanfaat baginya.”

Adapun al-Hafizh adz-Dzahabi رحمه الله memberikan pujian yang sangat tinggi terhadap beliau. Ia berkata,

واستوطن مصر، واشتهر اسمُه، وبعُد صيتُه، وقصده الطلبة من النَّواحي، وكان إمامًا علَّامةً ذكيًّا كثيرَ الفنون، منقطعَ القرين، رأسًا في القراءات، حافظًا للحديث، بصيرًا بالعربية، واسعَ العلم، وقد سارت الرُّكبان بقصيدته، وحفِظَها خلقٌ لا يحصون

“Beliau menetap di Mesir. Namanya menjadi masyhur dan reputasinya tersebar luas. Para penuntut ilmu dari berbagai penjuru datang kepadanya. Beliau adalah seorang imam, ulama besar, cerdas, dan menguasai banyak bidang ilmu. Beliau sangat unggul dalam bidang qira’at, seorang hafizh dalam ilmu hadis, memiliki pemahaman yang mendalam terhadap bahasa Arab, dan berwawasan ilmu yang luas. Beliau merupakan sosok yang sulit dicari tandingannya. Qasidah-nya telah tersebar luas, dan banyak sekali orang yang menghafalnya.”

Keteguhan dan kepribadiannya

As-Sakhawi juga menceritakan salah satu perkataan Imam asy-Syathibi kepadanya,

جرت بيني وبين الشيطان مخاطبةٌ، فقال لي: فعلت كذا فسأهلكك: فقلت له: والله ما أبالي بك

“Suatu hari, pernah terjadi percakapan antara aku dan setan. Ia berkata kepadaku, ‘Kamu telah melakukan ini dan itu, maka aku akan membinasakanmu.’ Aku menjawab, ‘Demi Allah, aku tidak peduli kepadamu.’”

Imam asy-Syathibi رحمه الله juga dikenal sering menegur dan menasihati para sahabatnya secara sembunyi-sembunyi mengenai berbagai perkara yang hanya diketahui oleh mereka dan Allah سبحانه وتعالى. Hal tersebut menunjukkan perhatian beliau terhadap perbaikan diri dan keikhlasan dalam memberikan nasihat.

Disebutkan pula bahwa orang yang belum mengenalnya, ketika duduk bersamanya, tidak akan menyadari bahwa beliau adalah seorang tunanetra. Hal itu disebabkan oleh ketajaman kecerdasan dan kemampuannya mengendalikan gerakan tubuh, sehingga tidak tampak pada dirinya ciri-ciri yang biasanya terlihat pada seseorang yang mengalami kebutaan.

Wafatnya Imam asy-Syathibi

Diriwayatkan bahwa Imam asy-Syathibi رحمه الله pernah bermimpi bertemu Nabi shallalllahu ‘alaihi wa sallam. Dalam mimpinya, beliau berdiri di hadapan Nabi shallalllahu ‘alaihi wa sallam, kemudian mengucapkan salam kepada beliau dan mempersembahkan qasidah asy-Syathibiyyah seraya berkata,

يا سيدي يا رسول الله، انظر هذه القصيدة

“Wahai junjunganku, wahai Rasulullah, lihatlah qasidah ini.”

Kemudian Nabi shallalllahu ‘alaihi wa sallam mengambil qasidah tersebut dengan tangan beliau yang mulia dan bersabda,

هي مباركةٌ، مَن حفظها دخل الجنةَ

“Qasidah ini diberkahi. Barang siapa menghafalnya, niscaya ia masuk surga.”

Al-Qurthubi menambahkan,

بل مَن مات وهي في بيته دخل الجنة

“Bahkan, barang siapa meninggal dunia sementara qasidah tersebut berada di rumahnya, niscaya ia masuk surga.”

Imam asy-Syathibi رحمه الله juga pernah berkata,

لا يقرأ أحدٌ قصيدتي هذه إلا وينفعه اللهُ بها؛ لأنني نظمتُها لله سبحانه

“Tidaklah seseorang membaca qasidah-ku ini kecuali Allah akan memberikan manfaat kepadanya melalui qasidah tersebut, karena aku menyusunnya semata-mata karena Allah سبحانه وتعالى.”

Beliau juga dikisahkan sering bertawaf mengelilingi Kakbah, sembari mendoakan orang-orang yang membaca qasidah tersebut. Beliau berdoa,

اللهم فاطر السماوات والأرض، عالمَ الغيب والشهادة، ربَّ هذا البيت العظيم، انفع بها كلَّ مَن يقرؤها

“Ya Allah, Pencipta langit dan bumi, Yang Mengetahui perkara yang gaib dan yang nyata, Rabb Pemilik rumah yang agung ini, berikanlah manfaat melalui qasidah ini kepada setiap orang yang membacanya.”

Imam asy-Syathibi رحمه الله wafat pada hari Ahad setelah salat Ashar, tepatnya pada 28 Jumadil akhir tahun 590 H. Beliau kemudian dimakamkan pada hari Senin di pemakaman al-Qadhi al-Fadhil, di kawasan al-Qarafah as-Shughra, yang terletak di dekat kaki gunung al-Muqaththam di Kairo. Jenazah beliau disalatkan oleh Abu Ishaq yang dikenal dengan nama al-‘Iraqi, yang pada saat itu merupakan imam Masjid ‘Amr bin al-‘Ash di Mesir. Kawasan tersebut dikenal dengan nama Sariyah. Makam Imam asy-Syathibi رحمه الله disebut masih dikenal hingga sekarang.

Semoga Allah سبحانه وتعالى melimpahkan rahmat-Nya yang luas kepada beliau, membalas jasa beliau terhadap Al-Qur’an dan ilmu qira’at, serta menempatkannya di antara hamba-hamba-Nya yang saleh.

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Penulis: Gazzeta Raka Putra Setyawan

Artikel Muslim.or.id

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