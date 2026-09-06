Kesadaran terhadap alam gaib yang menumbuhkan integritas dalam kehidupan nyata.

Kita hidup pada masa ketika seseorang dapat membangun citra publik dengan sangat rapi. Unggahan dapat dipilih, komentar dapat dihapus, riwayat penelusuran dapat dibersihkan, dan percakapan dapat disembunyikan. Seseorang mungkin tampak santun di ruang terbuka, tetapi kasar dalam pesan pribadi. Ia dapat terlihat amanah di hadapan atasan, tetapi memanipulasi laporan ketika merasa tidak akan diperiksa.

Perbedaan antara penampilan di depan manusia dan perilaku ketika sendirian menunjukkan bahwa integritas tidak cukup dibangun oleh pengawasan manusia. Kamera memiliki titik buta, pemeriksaan memiliki batas, dan manusia hanya mengetahui apa yang tampak. Iman kepada malaikat mengingatkan bahwa kehidupan tidak berhenti pada hal-hal yang dapat kita lihat.

Malaikat adalah hamba Allah yang taat

Malaikat merupakan makhluk gaib yang Allah ciptakan. Kita mengimani keberadaan mereka meskipun tidak melihat mereka. Mereka bukan makhluk yang keadaannya ditetapkan berdasarkan khayalan manusia. Kita mengimani sifat mereka hanya berdasarkan keterangan wahyu. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan dan selalu melaksanakan perintah-Nya.

Allah Ta’ala berfirman,

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا ۗ سُبْحَانَهُ ۚ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ

لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ

“Dan mereka berkata, ‘Tuhan Yang Maha Pengasih telah menjadikan (malaikat) sebagai anak.’ Mahasuci Dia. Sebenarnya mereka adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka tidak berbicara mendahului-Nya dan mereka mengerjakan perintah-perintah-Nya.” (QS. Al-Anbiya’: 26–27)

Secara ringkas, iman kepada malaikat mencakup empat perkara. Pertama, mengimani keberadaan mereka. Kedua, mengimani nama malaikat yang disebutkan dalam dalil, seperti Jibril, dan mengimani malaikat yang tidak kita ketahui namanya secara umum. Ketiga, mengimani sifat mereka yang diterangkan dalam wahyu tanpa membangun gambaran dari khayalan. Keempat, mengimani tugas-tugas mereka yang sahih dalilnya, seperti menyampaikan wahyu, mencatat amal, menjaga manusia atas perintah Allah, dan berbagai tugas lainnya.

Pengetahuan tersebut bukan sekadar daftar untuk dihafalkan. Kebesaran malaikat menunjukkan keagungan Pencipta mereka. Pelaksanaan tugas mereka juga mengingatkan betapa besar pemeliharaan Allah kepada para hamba-Nya. Iman kepada malaikat melahirkan pengagungan kepada Allah, rasa syukur atas penjagaan-Nya, dan kecintaan kepada para malaikat sebagai hamba-hamba yang taat.

Catatan yang tidak dapat kita hapus

Di antara malaikat, ada yang ditugaskan mencatat amal manusia. Allah Ta’ala berfirman,

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ

“Sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu), yang mulia (di sisi Allah) dan yang mencatat (perbuatanmu). Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Infithar: 10–12)

Catatan manusia dapat diubah. Berkas dapat dimusnahkan, pesan dapat ditarik, dan orang yang melihat dapat dilobi agar diam. Namun, catatan amal tidak tunduk kepada kemampuan semacam itu. Perbuatan yang disembunyikan dari manusia tidak menjadi tersembunyi dari Allah, dan malaikat mencatatnya sesuai perintah-Nya.

Kesadaran ini sangat relevan di ruang digital. Mode penyamaran hanya menyembunyikan jejak dari pengguna perangkat tertentu; ia tidak menjadikan maksiat hilang dari catatan. Akun tanpa nama mungkin menutupi identitas di hadapan manusia, tetapi tidak menghapus tanggung jawab atas fitnah, hinaan, atau dusta yang dikirimkan. Percakapan pribadi tetap merupakan bagian dari ucapan yang akan dipertanggungjawabkan.

Ruang digital sering menciptakan ilusi bahwa perbuatan kecil tidak memiliki bobot. Satu komentar dianggap sekadar tulisan, satu gambar dianggap segera tenggelam, dan satu kebohongan dianggap aman karena bercampur dengan begitu banyak informasi. Padahal, mudahnya melakukan sesuatu tidak mengubah nilai moralnya. Bahkan, sebuah tindakan dapat terus menyebar setelah pelakunya berhenti memperhatikannya. Kesadaran akan catatan amal membuat seorang mukmin tidak hanya bertanya apakah sebuah tindakan dapat dilacak manusia, tetapi apakah tindakan itu diridai Allah.

Hal yang sama berlaku di tempat kerja dan dalam transaksi. Angka kecil yang sengaja ditambahkan ke laporan biaya; waktu kerja yang dicatat, tetapi tidak ditunaikan; tanda tangan yang dipalsukan; barang yang diambil karena dianggap tidak akan diketahui; atau janji yang dilanggar diam-diam, semuanya bukan perkara yang hilang hanya karena tidak ditemukan dalam pemeriksaan.

Lebih dari sekadar rasa takut

Iman kepada malaikat tidak hanya menumbuhkan rasa takut terhadap catatan keburukan. Ia juga menghibur seorang mukmin bahwa kebaikan yang tidak diketahui manusia tidak akan hilang. Sedekah yang dirahasiakan, kesabaran yang tidak dipuji, pekerjaan yang diselesaikan dengan amanah, atau penolakan terhadap maksiat ketika tidak ada orang lain yang mengetahui—semuanya tetap tercatat.

Dengan demikian, seorang mukmin tidak perlu menjadikan pandangan manusia sebagai satu-satunya bahan bakar kebaikan. Ia berbuat benar bukan semata-mata karena kamera menyala, atasan hadir, atau namanya disebut. Ia menyadari pengawasan Allah dan mengetahui bahwa tidak ada amal yang luput dari pencatatan para malaikat.

Kesadaran ini juga menjaga keikhlasan. Jika kebaikan hanya dilakukan ketika terlihat, pujian manusia perlahan-lahan menjadi tujuan. Sebaliknya, membiasakan amal tersembunyi akan melatih hati kita untuk cukup dengan pengetahuan Allah. Catatan para malaikat memastikan bahwa amal yang tidak diumumkan tetap terpelihara dan akan ditemukan pada saat manusia paling membutuhkannya.

Samakan yang tersembunyi dengan yang terlihat

Salah satu ukuran integritas adalah kesamaan antara perilaku di ruang terbuka dan perilaku ketika tidak dilihat manusia. Sebelum menulis, mengirim, mengambil, atau menyembunyikan sesuatu, berhentilah sejenak dan tanyakan: apakah saya rela amal ini tercatat dan dibawa menghadap Allah?

Mulailah dengan satu latihan sederhana. Pada akhir hari, ingat kembali percakapan pribadi, aktivitas digital, pekerjaan, dan transaksi yang telah dilakukan. Syukuri kebaikan dan mohonlah agar Allah menerimanya. Segeralah bertobat dari keburukan dan perbaiki hak orang lain yang terlanggar. Iman kepada malaikat bukan hanya pengetahuan tentang alam gaib; ia seharusnya menjadikan kita tetap jujur ketika tidak ada seorang pun yang melihat.

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Penulis: Mochammad Wibisono

Artikel Muslim.or.id

Referensi:

Disarikan dari: Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, Syarh ‘Aqidah Ahl as-Sunnah wal Jama‘ah, Mu’assasah asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin al-Khairiyyah, cet. 1, 1427 H, hal. 308–327 dan 490–493.