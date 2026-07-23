Sejarah pemikiran Islam tidak pernah adanya perbedaan pendapat dan pemikiran. Sejak abad pertama Hijriah, berbagai pertanyaan besar tentang sifat Allah, takdir, dan hakikat iman mulai bermunculan, mendorong para ulama untuk merumuskan jawaban yang mereka yakini paling sesuai dengan Al-Qur’an dan As-Sunnah. Dari pergulatan intelektual inilah, berbagai aliran teologi Islam terbentuk, salah satunya adalah Asy’ariyyah, yang hingga hari ini menjadi salah satu aliran teologi terbesar dalam dunia Islam.

Asy’ariyyah adalah aliran teologi Islam yang dinisbatkan kepada Abu al-Hasan al-Asy’ari, seorang ulama asal Bashrah yang hidup pada abad ketiga dan keempat Hijriah. Aliran ini lahir dari konteks pergolakan pemikiran yang sangat dinamis, di mana berbagai aliran teologi saling beradu argumentasi dalam memahami pokok-pokok akidah Islam. Untuk memahami Asy’ariyyah secara utuh, maka perlu terlebih dahulu dipahami kondisi pemikiran Islam yang menjadi latar belakang kemunculannya.

Kondisi pemikiran Islam sebelum kemunculan Asy’ariyyah

Pada masa Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam dan para sahabat, persoalan akidah dipahami dan diyakini berdasarkan nash Al-Qur’an dan As-Sunnah secara langsung. Pertanyaan-pertanyaan spekulatif tentang hakikat sifat Allah, hubungan antara kehendak Allah dan perbuatan manusia, serta persoalan-persoalan teologis lainnya belum menjadi bahan perdebatan yang terorganisasi. Para sahabat menerima nash wahyu dengan keimanan, tanpa masuk ke dalam diskursus filsafat.

Memasuki abad kedua Hijriah, situasi mulai berubah. Ekspansi Islam yang luas membawa umat Islam bersentuhan dengan berbagai peradaban dan tradisi intelektual, terutama filsafat Yunani. Penerjemahan karya-karya filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab, yang berkembang pesat pada masa Dinasti Abbasiyah, membuka pintu masuknya metode berpikir baru ke dalam dunia Islam.

Di tengah situasi ini, muncullah berbagai aliran teologi (kalam) yang masing-masing memiliki metode dan kesimpulan berbeda. Di antara aliran yang paling berpengaruh dan menimbulkan pergolakan besar adalah Mu’tazilah.

Mu’tazilah dan dominasinya

Mu’tazilah adalah aliran teologi yang menjadikan akal sebagai hakim utama dalam memahami persoalan akidah, termasuk sifat-sifat Allah. Mereka menafikan sebagian sifat-sifat Allah dengan alasan bahwa menetapkan sifat-sifat tersebut berarti menetapkan sesuatu yang qadim selain dzat Allah, yang menurut mereka bertentangan dengan tauhid.

Ibnu Taimiyah menyebutkan pokok-pokok pemikiran Mu’tazilah,

أصولهم خمسة يسمونها: التوحيد والعدل وإنفاذ الوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

“Pokok-pokok pemikiran Mu’tazilah ada lima: tauhid, keadilan, janji dan ancaman, posisi antara dua posisi, dan amar ma’ruf nahi munkar.” [1]

Lebih berdampak lagi, pada masa pemerintahan Khalifah al-Ma’mun, al-Mu’tashim, dan al-Watsiq, pemikiran Mu’tazilah dijadikan akidah resmi negara. Pada periode inilah terjadi peristiwa yang dikenal sebagai mihnah (ujian), di mana para ulama yang menolak doktrin Mu’tazilah tentang kemakhlukan Al-Qur’an diancam dan dipaksa. Imam Ahmad bin Hanbal adalah salah satu ulama yang paling dikenal karena keteguhannya menolak doktrin tersebut meskipun menghadapi siksaan.

Ibnu Katsir mengisahkan peristiwa mihnah ini dalam al-Bidayah wa an-Nihayah secara panjang lebar pada pembahasan peristiwa tahun 218 H dan sesudahnya. Ketika kekuasaan Mu’tazilah melemah setelah Khalifah al-Mutawakkil mencabut kebijakan mihnah, perdebatan teologis tidak berhenti. Kebutuhan untuk merespons argumen-argumen Mu’tazilah dengan metode yang mereka gunakan sendiri (yaitu ilmu kalam) mendorong munculnya upaya formulasi teologi baru. [2]

Kullabiyyah: Cikal bakal sebelum Asy’ariyyah

Sebelum Asy’ariyyah, terdapat kelompok yang juga cukup mengedepankan ilmu kalam dalam memahami konsep beragama yang dikenal dengan Kullabiyyah, dinisbatkan kepada ‘Abdullah bin Sa’id bin Kullab. Ibnu Kullab berusaha membantah Mu’tazilah dengan menggunakan metode kalam, namun tetap menetapkan sifat-sifat Allah. Adz-Dzahabi dalam Siyar A’lam an-Nubala’ menyebutkan profil Ibnu Kullab,

رأس المتكلمين بالبصرة في زمانه، أبو محمد، عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان البصري صاحب التصانيف في الرد على المعتزلة، وربما وافقهم

“Pemimpin para ahli kalam di Basrah pada masanya, Abu Muhammad, Abdullah bin Said bin Kullab al-Qattan al-Basri, penulis berbagai kitab bantahan terhadap kaum Mu’tazilah, dan terkadang ia sependapat dengan mereka.” [3]

Pemikiran Kullabiyyah menjadi salah satu fondasi penting bagi Abu al-Hasan al-Asy’ari dalam merumuskan sistem teologinya. Ibnu Taimiyah dalam Dar’u Ta’arudh al-‘Aql wa an-Naql menyebutkan hubungan antara Kullabiyyah dan Asy’ariyyah,

وأبو الحسن الأشعري لما رجع عن مذهب المعتزلة سلك طريقة ابن كلاب، ومال إلى أهل السنة والحديث

“Abu al-Hasan al-Asy’ari, ketika meninggalkan mazhab Mu’tazilah, menempuh jalannya Ibnu Kullab. Setelah itu, beliau lebih condong ke ahlus sunnah dan hadis.” [4]

Mengenal Abu al-Hasan al-Asy’ari

Tokoh pendiri Asy’ariyyah adalah Abu al-Hasan ‘Ali bin Ismail bin Ishaq bin Salim bin Ismail bin ‘Abdillah bin Musa bin Bilal bin Abi Burdah bin Abi Musa al-Asy’ari. Ia lahir di Bashrah pada tahun 260 H. Nasabnya tersambung kepada sahabat Abu Musa al-Asy’ari radhiyallahu ‘anhu. Adz-Dzahabi menyebutkan dalam Siyar A’lam an-Nubala’,

العلامة إمام المتكلمين أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أمير البصرة بلال بن أبي بردة بن صاحب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أبي موسى عبد الله بن قيس بن حضار ، الأشعري اليماني البصري

“Sosok ulama besar, imamnya para ahli kalam, yakni Abu al-Hasan ‘Ali bin Isma‘il bin Abi Bisyr Ishaq bin Salim bin Isma‘il bin ‘Abdullah bin Musa bin Bilal (Gubernur Basra) bin Abi Burdah bin sahabat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, Abu Musa ‘Abdullah bin Qais bin Hadhar, al-Asy‘ari al-Yamani al-Bashri.” [5]

Sejak muda, al-Asy’ari menimba ilmu kalam dari Abu ‘Ali al-Jubbai, salah satu tokoh terkemuka Mu’tazilah. Ibnu ‘Asakir mencatat hubungan guru-murid ini,

كَانَ الْأَشْعَرِيّ تلميذ الجبائي يدرس عَلَيْهِ فيتعلم مِنْهُ وَيَأْخُذ عَنهُ لَا يُفَارِقهُ أَرْبَعِينَ سنة

“Dulu Imam al-Asy’ari adalah murid al-Jubba’i. Beliau belajar kepadanya, menimba ilmu darinya, dan tidak pernah meninggalkannya (berguru) selama empat puluh tahun.” [6]

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Fase-fase intelektual Abu al-Hasan al-Asy’ari

Para peneliti sejarah pemikiran Islam umumnya membagi perjalanan intelektual al-Asy’ari menjadi tiga sampai empat fase utama.

Fase pertama: Bersama Mu’tazilah

Pada fase ini, al-Asy’ari sepenuhnya mengikuti manhaj Mu’tazilah di bawah bimbingan al-Jubbai selama kurang lebih empat puluh tahun.

Fase kedua: Perpisahan dengan Mu’tazilah

Titik balik terjadi ketika al-Asy’ari meninggalkan pemikiran Mu’tazilah. Imam al-Asy’ari menyatakan perpindahannya secara terbuka,

أخذ علم الكلام أولًا عن أبي علي الجبائي شيخ المعتزلة، ثم فارقه، ورجع عن الاعتزال، وأظهر ذلك، وشرع في الرد عليهم، والتصنيف على خلافهم

“Beliau mulanya menimba ilmu kalam dari Abu Ali al-Jubba’i, gurunya orang-orang Muktazilah. Namun, beliau kemudian meninggalkannya, bertobat dari pemikiran Muktazilah, dan mengumumkannya secara terang-terangan. Setelah itu, beliau mulai membantah mereka dan menyusun tulisan-tulisan yang menyelisihi pendapat mereka sebelumnya.” [7]

Di antara riwayat yang masyhur tentang perpindahan ini adalah kisah perdebatan al-Asy’ari dengan al-Jubbai tentang nasib tiga bersaudara, meskipun sebagian peneliti mengingatkan perlunya kehati-hatian dalam menerima riwayat ini karena persoalan sanad.

Fase ketiga: Perumusan teologi Asy’ariyyah

Setelah berpisah dari Mu’tazilah, al-Asy’ari menyatakan bahwa ia mengikuti manhaj Imam Ahmad bin Hanbal. Pernyataan ini ia tulis secara eksplisit dalam karyanya, al-Ibanah ‘an Ushul ad-Diyanah,

قَوْلُنَا الَّذِي نَقُولُ بِهِ وَدِيَانَتُنَا الَّتِي نَدِينُ بِهَا: التَّمَسُّكُ بِكِتَابِ اللَّهِ رَبِّنَا عَزَّ وَجَلَّ وَبِسُنَّةِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا رُوِيَ عَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَأَئِمَّةِ الْحَدِيثِ، وَنَحْنُ بِذَلِكَ مُعْتَصِمُونَ، وَبِمَا كَانَ يَقُولُ بِهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ نَضَّرَ اللَّهُ وَجْهَهُ وَرَفَعَ دَرَجَتَهُ وَأَجْزَلَ مَثُوبَتَهُ قَائِلُونَ

“Perkataan yang kami pegangi dan agama yang kami anut adalah: berpegang teguh dengan Kitab Allah Rabb kami ‘Azza wa Jalla dan sunah Nabi kami Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam, serta apa yang diriwayatkan dari para sahabat, tabi’in, dan imam-imam hadis. Kami berpegang teguh dengan itu, dan kami mengikuti apa yang dikatakan oleh Abu ‘Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, semoga Allah mencerahkan wajahnya, meninggikan derajatnya, dan memperindah pahalanya.” [8]

Meskipun al-Asy’ari menyatakan hal ini, para ulama mencatat bahwa metode yang ia gunakan yaitu ilmu kalam, berbeda dengan metode yang ditempuh oleh Imam Ahmad. Ibnu Taimiyah dalam Majmu’ al-Fatawa menyebutkan,

وَكَانَ ” أَبُو الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيُّ ” لَمَّا رَجَعَ عَنْ الِاعْتِزَالِ سَلَكَ طَرِيقَةَ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ كُلَّابٍ فَصَارَ طَائِفَةٌ يَنْتَسِبُونَ إلَى السُّنَّةِ وَالْحَدِيثِ مِنْ السالمية وَغَيْرِهِمْ

“Setelah Abu al-Hasan al-Asy’ari bertobat dari paham Mu’tazilah, beliau menempuh jalan yang diajarkan oleh Abu Muhammad bin Kullab. Hal ini kemudian membuat sekelompok orang dari golongan Salimiyyah dan lainnya menyandarkan diri mereka kepada As-Sunnah dan hadis ...” [9]

Fase keempat: Kembali kepada manhaj ahlul hadis (salaf)



Sebagian ulama berpendapat bahwa pada akhir kehidupannya, Imam Abu al-Hasan al-Asy’ari semakin mendekati, bahkan kembali kepada manhaj ahlul hadis (ahlus sunnah) dalam masalah akidah. Pendapat ini didasarkan pada beberapa karya beliau di masa akhir. Syekh Muḥammad Aman al-Jami menyebutkan,

وقد نقل غير واحد من أهل العلم بالتاريخ وعلم الرجال، رجوع أبي الحسن الأشعري عن الاشتغال بعلم الكلام، إلى الانتصار لمذهب السلف والدفاع عنه وأنه ألف في ذلك مؤلفات من أهمها آخر كتاب ألفه في إثبات صفات الله تعالى دون تفريق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية، وبعبارة أخرى بين الصفات العقلية والصفات الخبرية السمعية وهو كتابه (الإبانة في أصول الديانة)

“Tidak sedikit ahli sejarah dan ahli rijal (biografi tokoh) yang meriwayatkan bahwa Abu al-Hasan al-Asy’ari meninggalkan kesibukannya dalam ilmu kalam dan beralih membela serta mempertahankan mazhab salaf. Beliau menyusun banyak karya terkait hal ini, dan yang terpenting adalah kitab terakhir yang beliau tulis mengenai penetapan sifat-sifat Allah tanpa membedakan antara sifat dzatiyyah dan sifat fi‘liyyah, atau dengan kata lain, antara sifat ‘aqliyyah dan sifat khabariyyah sam‘iyyah. Kitab yang dimaksud adalah al-Ibanah fi Ushul ad-Diyanah.” [10]

Faktor-faktor kemunculan Asy’ariyyah

Kemunculan Asy’ariyah sebagai aliran teologi tersendiri tidak dapat dilepaskan dari sejumlah faktor yang saling berkaitan.

Pertama: Kelemahan argumentasi Mu’tazilah

Perubahan pemikiran Imam Abul Hasan al-Asy’ari berangkat dari ketidakpuasan beliau terhadap sejumlah prinsip Mu’tazilah yang telah lama dianutnya. Selama berguru kepada Abu Ali al-Jubba’i, beliau menyaksikan bahwa dominasi akal dalam mazhab tersebut sering kali berujung pada penakwilan nash dan penolakan terhadap riwayat-riwayat yang dianggap bertentangan dengan logika. Bagi Imam al-Asy’ari, cara seperti ini tidak lagi memadai untuk menjelaskan persoalan akidah secara utuh. Dari sinilah muncul dorongan untuk mencari pendekatan yang menurut beliau lebih dekat dengan Al-Qur’an, As-Sunnah, dan atsar para salaf.

Kedua: Kebutuhan merespons argumen dengan metode kalam

Meskipun telah meninggalkan Mu’tazilah, Imam al-Asy’ari tetap menggunakan ilmu kalam sebagai sarana berdebat. Menurut beliau, syubhat yang dibangun dengan argumentasi rasional perlu dijawab dengan metode yang serupa agar lebih mudah dipahami oleh lawan bicara. Oleh karena itu, yang berubah bukanlah alat yang digunakan, melainkan pokok-pokok akidah yang beliau bela.

Ketiga: Kondisi sosial-politik pasca mihnah

Berakhirnya peristiwa mihnah pada masa Khalifah al-Mutawakkil mengubah peta perdebatan akidah di dunia Islam. Pengaruh Mu’tazilah mulai melemah dan ruang bagi berbagai pemikiran semakin terbuka. Dalam kondisi tersebut, Imam al-Asy’ari tampil menyampaikan kritik terhadap metode Mu’tazilah sekaligus menawarkan rumusan teologi yang menurut beliau lebih sesuai dengan Al-Qur’an, As-Sunnah, serta riwayat para salaf. Sikap tersebut tampak jelas dalam mukadimah al-Ibanah, ketika beliau berkata,

فَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الزَّائِغِينَ عَنِ الْحَقِّ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ وَأَهْلِ الْقَدَرِ مَالَتْ بِهِمْ أَهْوَاؤُهُمْ إِلَى تَقْلِيدِ رُؤَسَائِهِمْ وَمَنْ مَضَى مِنْ أَسْلَافِهِمْ، فَتَأَوَّلُوا الْقُرْآنَ عَلَى آرَائِهِمْ تَأْوِيلًا لَمْ يُنْزِلْ بِهِ اللَّهُ سُلْطَانًا، وَلَا أَوْضَحَ بِهِ بُرْهَانًا، وَلَا نَقَلُوهُ عَنْ رَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَلَا عَنِ السَّلَفِ الْمُتَقَدِّمِينَ، وَخَالَفُوا رِوَايَاتِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ فِي رُؤْيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِالْأَبْصَارِ، وَقَدْ جَاءَتْ فِي ذَلِكَ الرِّوَايَاتُ مِنَ الْجِهَاتِ الْمُخْتَلِفَاتِ، وَتَوَاتَرَتْ بِهَا الْآثَارُ وَتَتَابَعَتْ بِهَا الْأَخْبَارُ.

“Banyak orang yang menyimpang dari kebenaran, seperti golongan Mu’tazilah dan Qadariyyah, telah mengikuti hawa nafsu dengan bertaklid kepada para pemimpin mereka. Mereka menakwilkan Al-Qur’an berdasarkan pendapat sendiri tanpa dasar dari Allah, tanpa hujah yang jelas, serta tidak meriwayatkannya dari Rasulullah maupun para salaf terdahulu. Mereka juga menyelisihi riwayat-riwayat para sahabat dari Nabi ﷺ tentang ru’yatullah, padahal riwayat-riwayat tersebut datang melalui berbagai jalur, atsar-atsarnya telah mencapai derajat mutawatir, dan khabar-khabarnya datang secara beruntun.” [11]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberatan Imam al-Asy’ari tidak hanya tertuju pada hasil pemikiran Mu’tazilah, tetapi juga pada metode yang mereka gunakan dalam memahami dalil-dalil syariat.

Keempat: Pengaruh intelektual Kullabiyyah

Dalam merumuskan teologinya, Imam al-Asy’ari banyak dipengaruhi oleh pemikiran Abu Muhammad Ibnu Kullab, terutama dalam pembahasan sifat-sifat Allah. Pengaruh tersebut membuat metode yang beliau gunakan berbeda dengan manhaj ahlul hadis, meskipun pada fase berikutnya, sebagian ulama berpendapat bahwa beliau kembali mendekati manhaj tersebut pada akhir hayatnya.

Penutup

Kemunculan Asy’ariyyah merupakan bagian dari dinamika panjang sejarah pemikiran Islam. Aliran ini lahir dari pergolakan intelektual antara berbagai aliran teologi pada abad ketiga dan keempat Hijriah. Abu al-Hasan al-Asy’ari, sebagai tokoh pendirinya, adalah seorang ulama yang memiliki perjalanan intelektual yang cukup dinamis, dari seorang murid Mu’tazilah, hingga menjadi tokoh yang mendirikan aliran teologi tersendiri dengan menggunakan metode kalam.

Memahami sejarah kemunculan Asy’ariyyah secara lengkap mengharuskan kita melihatnya dalam konteks zamannya: sebuah era di mana perdebatan teologi sangat intens, pengaruh filsafat mulai merambah cara berpikir sebagian kalangan Muslim, dan para ulama merumuskan jawaban atas berbagai persoalan akidah yang muncul. Bagaimana Asy’ariyyah kemudian berkembang dan menyebar di dunia Islam akan dibahas dalam tulisan selanjutnya.

Wallahu a’lam bish-shawab.

[Bersambung]

LANJUT KE BAGIAN 2

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Penulis: Muhammad Insan Fathin

Artikel Muslim.or.id

Catatan kaki:

[1] Syekh al-Islam Ibn Taimiyah, Ahkam ‘Usat al-Mu’minin, hal. 118.

[2] Ibnu Katsir, al-Bidayah wa an-Nihayah, 14: 208.

[3] Adz-Dzahabi, Siyar A’lam an-Nubala’, 11: 174.

[4] Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah, Dar’u Ta’arud al-‘Aql wa an-Naql, 2: 16.

[5] Adz-Dzahabi, Siyar A’lam an-Nubala’, 15: 86.

[6] Ibnu ‘Asakir, Tabiyin Kadzib al-Muftari fima Nusiba ila al-Asy’ari, hal. 91.

[7] Ibnu at-Tilmisani, Syarh al-Ma’alim fi Usul al-Fiqh, 1: 106.

[8] Imam Abu al-Hasan al-Asy’ari, al-Ibanah ‘an Usul ad-Diyanah, hal. 20.

[9] Syekh al-Islam Ibn Taimiyah, Majmu’ al-Fatawa, 5: 556.

[10] Syekh Muhammad Aman al-Jami, ash-Shifat al-Ilahiyyah fi al-Kitab wa as-Sunnah, hal. 157.

[11] Imam Abu al-Hasan al-Asy’ari, al-Ibanah ‘an Usul ad-Diyanah, hal. 14.

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