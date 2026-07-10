Nama dan nasabnya

Beliau bernama Muhammad al-Amin bin Muhammad al-Mukhtar bin Abdul Qadir bin Muhammad bin Ahmad Nuh bin Muhammad bin Sayyidi Ahmad bin al-Mukhtar.

Beliau termasuk keturunan Ath-Thalib Aubak, yang berasal dari keturunan Karir bin Al-Muwafi bin Ya‘qub bin Jakin Al-Abar. Jakin Al-Abar adalah leluhur kabilah yang dikenal dengan nama Al-Jakniyyin (kabilah) Jakni. Kabilah tersebut nasabnya bersambung hingga kepada Himyar.

Kelahiran dan masa pertumbuhannya

Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinqithi (rahimahullah) lahir pada tahun 1325 H di sebuah tempat bernama Tanbah, yang termasuk wilayah Kifa di Mauritania.

Beliau tumbuh dalam keadaan yatim, karena ayahnya wafat ketika beliau masih kecil dan masih membaca Juz ‘Amma dari Al-Qur’an. Sejak itu, beliau dibesarkan di rumah keluarga dari pihak ibu (para paman dan kerabatnya), yang sebenarnya masih keluarga dekat juga, karena ibunya adalah sepupu ayahnya.

Rumah tempat beliau dibesarkan adalah lingkungan yang penuh dengan ilmu. Selain itu, daerah Syinqith (Mauritania) pada masa itu memang dikenal sebagai negeri yang banyak ulama, ahli sastra, dan para ksatria.

Ayah beliau meninggalkan harta yang cukup banyak berupa uang dan hewan ternak, dan beliau adalah satu-satunya anak yang ditinggalkan.

Syekh (rahimahullah) pernah menceritakan masa kecilnya,

كنتُ أَمِيلُ إلى اللَّعِبِ أكثرَ من الدراسةِ، حتى حفظتُ الحروفَ الهجائيةَ، وبدؤوا يُقْرِئُونَنِي إياها بالحركاتِ (ب فتحة بَا، ب كسرة بِي، ب ضمة بُو) وهكذا.. فقلتُ لهم: أَوَكُلُّ الحروفِ هكذا؟ قالوا: نَعَمْ، فقلتُ: كفى، إني أستطيعُ قِرَاءَتَهَا كُلَّهَا على هذه الطريقةِ؛ كي يتركوني، فقالوا: اقْرَأْهَا. فقرأتُ بثلاثةِ حروفٍ أو أربعةٍ، وتنقَّلْتُ إلى آخِرِهَا بهذه الطريقةِ، فعرفوا أني فهمتُ قَاعِدَتَها، واكتفوا مني بذلك، وتركوني، ومن ثم حُبِّبَتْ إِلَيَّ القراءةُ

“Aku dulu lebih suka bermain daripada belajar. Sampai akhirnya aku hafal huruf-huruf hijaiyah. Lalu mereka mulai mengajariku huruf dengan harakat (ba fathah: ba, ba kasrah: bi, ba dhammah: bu), dan seterusnya.

Aku lalu bertanya kepada mereka, ‘Apakah semua huruf seperti ini?’

Mereka menjawab, ‘Ya.’

Aku berkata, ‘Kalau begitu cukup, aku bisa membacanya semua dengan cara ini,’ supaya mereka membiarkanku.

Mereka berkata, ‘Coba baca.’

Lalu aku membaca tiga atau empat huruf, kemudian meneruskannya sampai akhir dengan cara yang sama. Mereka pun tahu bahwa aku sudah memahami kaidahnya. Maka mereka merasa cukup dengan itu dan membiarkanku. Sejak saat itu, membaca menjadi sesuatu yang aku sukai.”

Ketika beliau berusia sepuluh tahun, beliau telah menyelesaikan hafalan Al-Qur’an di bawah bimbingan pamannya, Abdullah bin Muhammad al-Mukhtar bin Ibrahim bin Ahmad Nuh.

Perjalanan menuntut ilmu

Setelah menyelesaikan hafalan Al-Qur’an pada usia sepuluh tahun, Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinqithi belajar cara penulisan Mushaf Utsmani kepada sepupunya, yaitu Sidi Muhammad bin Ahmad bin Muhammad al-Mukhtar. Beliau juga mempelajari ilmu tajwid dan qira’ah Imam Nafi’, melalui riwayat Warsh (jalur Abu Ya‘qub al-Azraq) dan riwayat Qalun (jalur Abu Nasyith). Pada usia sekitar enam belas tahun, beliau telah memperoleh sanad bacaan Al-Qur’an yang bersambung sampai kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Selain belajar qira’ah, beliau juga mempelajari beberapa kitab ringkas dalam fikih mazhab Maliki, seperti nazham Ibnu ‘Asyir. Beliau turut belajar ilmu sastra dan dasar-dasar tata bahasa Arab kepada istri pamannya, termasuk kitab Al-Ajurumiyah dan latihan-latihannya. Dari beliau juga, ia mempelajari nasab bangsa Arab, sejarah mereka, sirah Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, serta berbagai nazham tentang peperangan Nabi dan silsilah keturunan Arab beserta penjelasannya. Semua ilmu itu beliau peroleh ketika masih tinggal di rumah keluarga dari pihak ibunya.

Setelah itu, beliau memperdalam ilmu kepada guru-guru lain, seperti fikih dari Mukhtashar Khalil, nahwu dari Alfiyah Ibnu Malik, serta mempelajari sharaf, ushul fikih, balaghah, hadis, dan tafsir. Adapun ilmu manthiq (logika) serta adab penelitian dan perdebatan, beliau pelajari sendiri melalui banyak membaca dan belajar secara mandiri.

Syekh Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinqithi (rahimahullah) menceritakan tentang awal perjalanannya menuntut ilmu. Beliau berkata,

وَلَمَّا حَفِظْتُ القرآنَ، وأخذتُ الرسمَ العثمانيَّ، وتفوَّقْتُ فيه على الأقرانِ، عُنِيَتْ بي والدتي وأخوالي أَشَدَّ عنايةٍ، وعزموا على توجيهي للدراسةِ في بقيةِ الفنونِ، فجهَّزَتْنِي والدتي بِجَمَلَيْنِ، أحدهما عليه مَرْكَبِي وَكُتُبِي، والآخَرُ عليه نَفَقَتِي وَزَادِي، وصحبني خادمٌ ومعه عدةُ بقراتٍ، وقد هَيَّأَتْ لي مركبي كأحسنِ ما يكونُ من مركبٍ، وملابسَ كأحسنِ ما تكونُ، فَرَحًا بي، وَتَرْغِيبًا لي في طلبِ العلمِ، وهكذا سَلَكْتُ سبيلَ الطلبِ والتحصيلِ

“Ketika aku sudah hafal Al-Qur’an, mempelajari tulisan Utsmani, dan lebih unggul dari teman-teman sebayaku, ibuku dan para pamanku sangat memperhatikanku. Mereka bertekad untuk mengarahkanku agar melanjutkan belajar dalam berbagai bidang ilmu lainnya.

Ibuku menyiapkanku dengan dua ekor unta. Satu unta membawa tungganganku dan kitab-kitabku, dan satu lagi membawa bekal dan perbekalanku. Seorang pembantu ikut bersamaku, dengan beberapa ekor sapi. Ibuku juga menyiapkan tungganganku sebaik mungkin, dan memberiku pakaian yang bagus, karena ia senang kepadaku dan ingin mendorongku agar semangat menuntut ilmu. Demikianlah aku mulai menempuh jalan menuntut dan mencari ilmu.”

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Semangat beliau dalam menuntut ilmu

Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinqithi (rahimahullah) memiliki semangat yang sangat tinggi dalam menuntut ilmu. Beliau tidak pernah membiarkan satu masalah pelajaran berlalu begitu saja tanpa benar-benar memahaminya secara mendalam, meskipun harus menghabiskan tenaga dan waktu yang lama.

Beliau menceritakan sebuah pengalaman,

جِئْتُ للشيخِ في قراءتِي عليه، فَشَرَحَ لي كما كان يشرحُ، ولكنه لم يَشْفِ ما في نفسي على ما تَعَوَّدْتُ، ولم يَرْوِ لي ظَمَئِي، وقمتُ من عنده وأنا أَجِدُنِي في حاجةٍ إلى إزالةِ بعضِ اللبسِ، وإيضاحِ بعضِ المُشْكِلِ، وكان الوقتُ ظُهْرًا، فأخذتُ الكتبَ والمراجعَ، فَطَالَعْتُ حتى العصرِ، فلم أَفْرَغْ من حاجتِي، فعاودتُ حتى المغربِ، فلم أَنْتَهِ أيضًا، فَأَوْقَدَ لِي خَادِمي أعوادًا من الحطبِ أقرأُ على ضَوْئِهَا، كعادةِ الطلابِ، وواصلتُ المطالعةَ، وأتناولُ الشاي الأخضرَ كُلَّمَا مَلِلْتُ أو كَسِلْتُ، والخادمُ بجواري يوقدُ الضوءَ، حتى انبثقَ الفجرُ وأنا في مجلسي لم أَقُمْ إلا لصلاةِ فرضٍ أو تناولِ طعامٍ، وإلى أن ارتفعَ النهارُ وقد فَرَغْتُ من درسي وزالَ عني لَبْسِي، ووجدتُ هذا المحلَّ من الدرسِ كغيره في الوضوحِ والفَهْمِ

“Aku datang kepada guruku untuk belajar seperti biasa. Beliau menjelaskan pelajaran sebagaimana biasanya, tetapi kali ini penjelasannya belum benar-benar membuat hatiku puas seperti yang aku harapkan. Aku merasa masih ada bagian yang belum jelas dan belum sepenuhnya kupahami.

Aku pulang pada waktu zuhur dalam keadaan masih merasa perlu meluruskan beberapa hal yang belum jelas. Lalu aku mengambil kitab-kitab dan buku rujukan, kemudian membaca dan meneliti sampai waktu asar, tetapi belum juga selesai. Aku lanjutkan lagi sampai magrib, namun masih belum tuntas.

Kemudian pembantuku menyalakan kayu bakar agar aku bisa membaca dengan cahayanya, sebagaimana kebiasaan para pelajar saat itu. Aku terus belajar, dan setiap kali merasa lelah atau mengantuk, aku minum teh hijau. Pembantuku tetap di sampingku menyalakan api sebagai penerangan.

Aku terus belajar hingga fajar menyingsing. Aku tidak bangkit dari tempat dudukku kecuali untuk salat wajib atau makan. Hingga pagi hari benar-benar terang, akhirnya aku selesai mempelajari bagian tersebut. Semua kebingungan hilang, dan bagian pelajaran itu menjadi jelas bagiku sebagaimana pelajaran lainnya.”

Keluasan ilmu dan wawasannya

Allah menganugerahkan kepada Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinqithi (rahimahullah) kecerdasan yang luar biasa, daya hafal yang sangat kuat, dan semangat yang tinggi. Semua itu beliau gunakan untuk menuntut dan mengumpulkan ilmu dalam berbagai bidang, seperti akidah, tafsir, hadits, ushul fikih, dan bahasa Arab.

Ketika beliau berbicara tentang suatu bidang ilmu, penjelasannya begitu kuat dan mendalam sehingga orang yang mendengarnya bisa menyangka bahwa beliau telah menghabiskan seluruh hidupnya hanya untuk mendalami bidang itu saja, dan tidak menguasai bidang lainnya.

Ini bukanlah suatu bentuk berlebihan. Siapa saja yang membaca kitab beliau berjudul “Ar-Rihlah”, atau mendengarkan ceramah dan perdebatan ilmiahnya, baik ketika beliau di Madinah maupun rekaman saat beliau mengunjungi sepuluh negara di Afrika sebagai ketua delegasi dari universitas, mereka akan mengetahui kebenaran hal tersebut. Begitu pula pelajaran tafsir beliau yang direkam, menjadi bukti nyata keluasan ilmunya.

Beliau pernah berkata dengan jujur,

لاَ توجدُ آيةٌ في القرآنِ إلا دَرَسْتُهَا عَلَى حِدَةٍ

“Tidak ada satu ayat pun dalam Al-Qur’an kecuali aku telah mempelajarinya secara khusus (mendalam).”

Beliau juga berkata,

كُلُّ آيَةٍ قال فيها الأَقْدَمُونَ شيئًا فهو عِنْدِي

“Setiap ayat yang para ulama terdahulu telah berbicara tentangnya, maka pembahasan itu ada padaku (aku mengetahuinya).”

Suatu ketika ada seseorang berkata kepada beliau, “Sesungguhnya Sulaiman al-Jamal (penulis Hasyiyah al-Jamal atas Tafsir al-Jalalain) tidak mengatakan hal itu.”

Beliau menjawab,

أَحْلِفُ لكَ باللَّهِ أني أعلمُ بكتابِ اللَّهِ من سليمانَ الجملِ بكذا؛ لأني أخذتُ المصحفَ من أَوَّلِهِ إلى آخِره، ولم تَبْقَ آيةٌ إلا تَتَبَّعْتُ أقوالَ العلماءِ فيها، وعرفتُ ما قالوا

“Aku bersumpah demi Allah, aku lebih mengetahui tentang Kitab Allah daripada Sulaiman al-Jamal dalam hal ini. Karena aku telah menelaah mushaf dari awal sampai akhir. Tidak ada satu ayat pun kecuali aku telah menelusuri pendapat para ulama tentangnya dan mengetahui apa yang mereka katakan.”

Beliau (rahimahullah) juga hafal ribuan bait syair Arab dan contoh-contoh bahasa Arab. Beliau hafal sebagian besar hadis dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim, hafal Alfiyah Ibnu Malik (tentang nahwu), Maraqi as-Su‘ud (ushul fikih), Alfiyah al-‘Iraqi (ilmu hadis), serta berbagai nazham tentang sirah Nabi, peperangan, nasab, ayat-ayat yang lafaznya mirip dalam Al-Qur’an, dan juga beberapa matan fikih, baik dalam bentuk prosa maupun syair.

[Bersambung]

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Penulis: Gazzeta Raka Putra Setyawan

Artikel Muslim.or.id