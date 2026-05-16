Pelecehan seksual bukan fenomena baru. Ia sudah ada sejak lama. Yang berubah hanya caranya dikemas. Dulu ditutup dengan nama adat atau tradisi. Sekarang bahkan ada yang membungkusnya dengan narasi kebebasan dan ekspresi diri. Lebih rapi, tapi sama rusaknya.

Di tengah banyaknya kampanye perlindungan perempuan, peradaban modern masih gagal menyelesaikannya. Angka kasus terus naik, pelaku sering lolos, dan korban tidak mendapatkan keadilan. Peradaban yang mengklaim paling maju dalam hak asasi manusia ini nyatanya belum mampu menjamin keamanan seorang perempuan.

Islam tidak perlu belajar dari peradaban yang gagal ini. Islam justru datang membawa solusi yang utuh, bukan sekadar hukum, tapi pembentukan penjagaan manusia dari dalam.

Peradaban yang tidak sejalan dengan syariat akan rusak

Kondisi perempuan sebelum Islam datang sudah jadi bukti nyata. Di Arab jahiliyah, perempuan diwariskan seperti harta. Bahkan dikubur hidup-hidup. Allah berfirman,

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَ*بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ

“Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh?” (QS. at-Takwir: 8-9)

Jahiliyah bukan cuma label historis yang ada tanpa alasan. Ia adalah kondisi masyarakat yang berjalan tanpa syariat. Di mana pun syariat ditinggalkan, eksploitasi seksual cenderung merajalela. Bentuknya saja yang berbeda-beda.

Mari kita lihat kembali kondisi saat ini. Pornografi tersebar secara luas. Pergaulan bebas dinormalisasi. Candaan seksual menjadi hiburan sehari-hari. Semua ini bukan suatu kebetulan, melainkan hasil nyata dari peradaban yang tidak sejalan dengan syariat.

Islam datang mengangkat martabat perempuan

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا

“Berwasiatlah kepada wanita kebaikan kepada para perempuan.” [1]

Islam memberi perempuan kemuliaan yang banyak yang tidak ada pada zaman jahiliyah: hak milik yang sah, hak waris yang jelas, hak menolak pernikahan, dan hak mahar yang sepenuhnya miliknya.

Yang paling mendasar, Islam menetapkan bahwa kehormatan adalah salah satu dari lima perkara pokok yang wajib dijaga. Asy-Syathibi rahimahullah menyebutkan,

أَنَّ الْأُصُولَ الْكُلِّيَّةَ الَّتِي جَاءَتِ الشَّرِيعَةُ بِحِفْظِهَا خَمْسَةٌ، وَهِيَ: الدِّينُ، وَالنَّفْسُ، وَالْعَقْلُ، وَالنَّسْلُ٥، وَالْمَالُ

“Bahwa prinsip-prinsip umum yang syariat datang untuk menjaganya ada lima, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.” [2]

Allah Ta’ala berfirman,

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ

“Sungguh Kami telah memuliakan anak cucu Adam.” (QS. al-Isra’: 70)

Seluruh kemuliaan kehormatan yang Islam jaga bukan hanya untuk laki-laki saja, melainkan juga perempuan. Syariat hadir memastikan kemuliaan itu tidak bisa diinjak-injak begitu saja.

Islam menutup jalan menuju kejahatan

Syariat Islam berbeda dengan peraturan lainnya. Perbedaan tersebut bukan soal teknis hukum semata. Islam tidak menunggu kejahatan terjadi, baru bertindak. Ia menutup semua celah yang bisa menjadi jalan menuju kejahatan itu. Allah Ta’ala berfirman,

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (QS. al-Isra’: 32)

Perhatikan redaksinya. Bukan hanya “jangan berzina”, tapi “jangan mendekati.” Ini yang ulama sebut dengan sadd adz-dzari’at, menutup jalan-jalan yang menuju pada keharaman. Ibnu al-Qayyim rahimahullah menjelaskan,

سَدُّ الذَّرَائِعِ أَحَدُ أَرْبَاعِ التَّكْلِيفِ، فَإِنَّهُ أَمْرٌ وَنَهْيٌ، وَالنَّهْيُ عَنِ الشَّيْءِ نَهْيٌ عَنْهُ وَعَنْ وَسَائِلِهِ وَذَرَائِعِهِ

“Sadd adz-dzari’at adalah salah satu dari empat bagian taklif syariat. Larangan terhadap sesuatu adalah larangan terhadapnya dan terhadap semua perantara dan jalan menuju kepadanya.” [3]

Islam menutup segala pintu yang mengandung celah-celah kejahatan pada perempuan dapat terjadi. Bentuk nyata syariat dalam menjaga wanita ada banyak, di antaranya:

Pertama, larangan khalwat. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

“Janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan kecuali ada mahramnya.” [4]

Kedua, larangan perempuan bepergian tanpa mahram. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

“Janganlah seorang perempuan bepergian kecuali bersama mahramnya.” [5]

Ketiga, larangan tabarruj. Allah berfirman,

وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ

“Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu.” (QS. al-Ahzab: 33)

Keempat, larangan masuk rumah tanpa izin. Allah Ta’ala berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya.” (QS. an-Nur: 27)

Dan masih banyak lagi. Semua ini mempunyai hikmah untuk pencegahan perbuatan kejahatan bagi perempuan sebelum masalah terjadi.

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Hukuman bagi pelaku

Tapi bagaimana kalau kejahatan tetap terjadi? Syariat memiliki jawaban tegas. Jika kejahatan seksual sampai pada tingkat pemerkosaan, sebagian besar ulama memasukkannya ke dalam kategori zina yang dikenai hukuman had. Bedanya, korban yang dipaksa tidak dikenai hukuman apa pun. Ibnu Qudamah rahimahullah menyebutkan dalam Al-Mughni,

ولا حد على مكرهة

“Tidak ada had (hukuman) bagi wanita yang dipaksa berzina (diperkosa).” [6]

Hukuman had zina untuk yang sudah menikah adalah rajam, berdasarkan sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam,

وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ

“Orang yang sudah menikah (berzina) dengan yang sudah menikah, hukumannya seratus kali cambuk dan rajam.” [7]

Sedangkan yang belum menikah, Allah Ta’ala berfirman,

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera.” (QS. an-Nur: 2)

Yang perlu dicatat, hukuman had hanya bisa dilakukan oleh pemerintah sah, bukan masyarakat.

Adapun pelecehan yang tidak sampai pada tingkat pemerkosaan, para ulama memasukkannya ke dalam hukuman ta’zir. Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan,

التعزير ففي كل معصية لا حد فيها ولا كفارة

“Ta’zir diberikan kepada setiap kemaksiatan yang tidak ada had dan kaffarah di dalamnya.” [8]

Ta’zir itu fleksibel, tapi bukan berarti ringan. Ibnu al-Qayyim rahimahullah menyebutkan,

تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود، ويختلف حكمه باختلاف حاله وحال فاعله، فيوافق الحدود من وجه أنه تأديب استصلاح وزجر

“Hukuman atas dosa-dosa yang tidak ditetapkan had (hukuman had) di dalamnya, dan hukumnya berbeda-beda sesuai dengan kondisi perbuatan dan pelakunya. Dari satu sisi, ia sejalan dengan hukuman had karena sama-sama merupakan ta’dib (pendidikan), upaya perbaikan, dan pencegahan.” [9]

Tujuan utamanya adalah membuat jera. Selama jera itu belum terpenuhi, tidak ada ruang untuk meringankan hukuman dengan alasan apapun karena ta’zir dihadirkan untuk mencegah perbuatan serupa terjadi kembali.

Berbeda dengan pelaku, korban yang dipaksa -selain tidak menerima had-, ia juga tidak menanggung dosa apapun. Allah Ta’ala berfirman,

وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Barang siapa memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang bagi mereka yang dipaksa.” (QS. an-Nur: 33)

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

“Sesungguhnya Allah memaafkan dari umatku kesalahan yang tidak disengaja, lupa, dan apa yang dipaksakan atas mereka.” [10]

Paksaan menggugurkan pertanggungjawaban. Dosa sepenuhnya ada pada pelaku.

Haya’ (rasa malu) pencegah perbuatan keji dari dalam diri

Selain itu, syariat Islam berfungsi untuk menjaga dari luar untuk tidak berbuat kejahatan. Tapi ada yang lebih kuat dari itu, yaitu haya’, rasa malu. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

الْحَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ

“Rasa malu tidak mendatangkan kecuali kebaikan.” [11]

Juga bersama,

الْحَيَاءُ وَالْإِيمَانُ قُرِنَا جَمِيعًا فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ

“Rasa malu dan iman digandengkan bersama-sama. Apabila salah satunya diangkat, maka yang lain pun terangkat.” [12]

Kemudian, sabdanya yang paling tegas,

إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الْأُولَى إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ

“Sesungguhnya di antara yang diwarisi manusia dari perkataan kenabian terdahulu adalah: jika kamu tidak malu, berbuatlah sesukamu.” [13]

Kalimat terakhir “buatlah sesukamu” bukan sebuah perintah, melainkan adalah sebuah ancaman. Syekh Abdul Muhsin al-Abbad berkata,

فإن الحياء الممدوح في كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما يريد به الخلق الذي يحث على فعل الجميل وترك القبيح،

“Sesungguhnya sifat malu yang dipuji dalam sabda Nabi ﷺ adalah akhlak yang mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan baik dan meninggalkan perbuatan buruk.” [14]

Kalau haya’ sudah mati, tidak ada lagi yang menahan. Hukum bisa dihindari. Pengawasan bisa dikecoh. Tapi, haya’ itu penjagaan dari dalam. Kalau ia sudah hilang, yang tersisa adalah nafsu yang benar-benar tidak punya penjagaan. Maka, kita lihat sendiri hasilnya di sekitar kita orang-orang yang tidak memiliki malu untuk berbuat jahat.

Perempuan diperintahkan untuk menjaga kehormatannya

Perempuan dalam Islam bukan makhluk pasif yang hanya menunggu dilindungi. Islam memerintahkan perempuan untuk aktif menjaga kehormatannya sendiri. Allah Ta’ala berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ

“Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenal sehingga mereka tidak diganggu.” (QS. al-Ahzab: 59)

Allah sendiri menyebutkan alasannya langsung, agar tidak diganggu. Allah Ta’ala juga berfirman,

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ

“Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka.” (QS. an-Nur: 31)

Hijab Allah syariatkan untuk perempuan agar mereka dapat menjaga kehormatan dirinya. Namun, syariat tidak berhenti di sini

Laki-laki diperintahkan menguasai diri lebih dulu

Yang sering luput dari perhatian, perintah pertama dalam konteks menjaga kehormatan ini justru ditujukan kepada laki-laki.

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَٰرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka.” (QS. an-Nur: 30)

Ayat ini datang satu ayat sebelum perintah hijab bagi perempuan. Dua perintah sekaligus: menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Pandangan yang tidak terjaga dalam banyak kasus menjadi pintu pertama menuju kejahatan seksual.

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda kepada Ali radhiyallahu ‘anhu,

يَا عَلِيُّ لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الثَّانِيَةُ

“Wahai Ali, jangan kamu ikutkan pandangan dengan pandangan berikutnya. Bagimu pandangan pertama yang tidak disengaja, dan bukan bagimu pandangan kedua.” [15]

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam juga memperingatkan,

مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ

“Tidaklah aku tinggalkan setelahku fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki daripada perempuan.” [16]

Laki-laki memang cenderung lebih kuat dorongan visualnya. Islam mengakui itu. Tapi pengakuan atas fitrah ini bukan pembenaran untuk lepas kendali. Justru karena ada kelemahan di situ, pertahanannya harus lebih kuat.

Keduanya diperintahkan dengan porsinya masing-masing

Perempuan dan laki-laki juga mendapat perintah yang sama. Mereka sama-sama diperintahkan untuk menjaga kehormatan mereka yaitu aurat mereka dan diperintahkan untuk menjaga pandangan mereka (mengontrol diri mereka) Allah Ta’ala berfirman,

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا۟ مِنْ أَبْصَٰرِهِمْ وَيَحْفَظُوا۟ فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُل لِّلْمُؤْمِنَٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

“Katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman agar mereka menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian perbuat. Katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman agar mereka menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak.” (QS. an-Nur: 30-31)

Perempuan juga diperintahkan menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Tapi ada tambahan perintah ketiga yang khusus untuk perempuan, yaitu tidak menampakkan perhiasan kecuali yang biasa tampak. Ini menunjukkan memang ada perbedaan porsi antara keduanya. Begitu juga lelaki yang diperintahkan untuk menjaga kehormatan mereka.

Keduanya punya kewajiban. Keduanya bertanggung jawab. Laki-laki lebih berkewajiban menjaga pandangan dan nafsunya. Perempuan lebih berkewajiban menjaga aurat dan kehormatannya. Adil kepada semua pihak, tapi tetap realistis melihat siapa yang lebih sering jadi pelaku dan siapa yang lebih rentan jadi korban.

Kesimpulan

Kalau kita jujur melihat kondisi hari ini, solusinya bukan kampanye yang lebih banyak atau slogan yang lebih keras. Yang dibutuhkan adalah kembali pada sistem yang Allah rancang. Bangun haya’ dari dalam. Tutup celah-celah sebelum kejahatan terjadi. Perintahkan laki-laki menjaga pandangannya lebih dulu. Perintahkan perempuan menjaga kehormatannya. Jika kejahatan itu tetap terjadi, tegakkan hukuman yang benar-benar membuat jera, bukan sekadar formalitas. Allah Ta’ala berfirman,

وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا

“Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya.” (QS. ath-Thalaq: 2)

Wallahu a’lam bish-shawab.

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Penulis: Muhammad Insan Fathin

Artikel Muslim.or.id

Catatan kaki:

[1] Hadis riwayat al-Bukhari no. 5186, Muslim no. 1468.

[2] Asy-Syathibi, Ibrahim bin Musa, Al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari’ah, 3: 236.

[3] Ibn al-Qayyim, Muhammad bin Abi Bakr, I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin, 3: 147.

[4] Hadis riwayat Muslim no. 1341; diriwayatkan pula oleh al-Bukhari no. 3006.

[5] HR. al-Bukhari no. 3006 dan Muslim no. 1341.

[6] Ibn Qudamah, Muwaffaq ad-Din, Al-Mughni, 9: 59.

[7] Hadis riwayat Muslim no. 1690.

[8] Ibn al-Qayyim, Muhammad bin Abi Bakr, I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin, 3: 342.

[9] Al-Mawardi, Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Habib al-Basri al-Baghdadi, Al-Ahkam as-Sultaniyyah, hal. 344.

[10] Hadis riwayat Ibnu Majah no. 2045. Dinilai sahih oleh al-Albani dalam Irwa’ al-Ghalil no. 82.

[11] Hadis riwayat al-Bukhari no. 6117, Muslim no. 37.

[12] Hadis riwayat al-Hakim dalam al-Mustadrak no. 57. Dinilai sahih oleh al-Hakim dan disetujui adz-Dzahabi.

[13] Hadis riwayat al-Bukhari no. 3484.

[14] Abd al-Muhsin bin Hamad al-‘Abbad al-Badr, Syarh al-Arba’in al-Nawawiyyah, 22: 4.

[15] Hadis riwayat Abu Dawud no. 2149, at-Tirmidzi no. 2777. Dinilai hasan oleh al-Albani dalam Shahih Abi Dawud no. 2149.

[16] Hadis riwayat al-Bukhari no. 5096, Muslim no. 2740.

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